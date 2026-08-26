Telenovela AIDA-TL – Primăria Alba Iulia, departe de a se fi sfârșit: În ce condiții UAT-urile din asociație vor prelua autobuzele și microbuzele electrice, stațiile de încărcare și automatele de bilete

Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) au aprobat hotărâri de consiliu local prin care stabilesc preluarea bunurilor finanțate prin PNRR în cadrul serviciului public de transport gestionat prin Asociație.

Este vorba despre autobuzele și microbuzele electrice, stațiile de călători, stațiile de încărcare și automatele de bilete achiziționate în cadrul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Hotărârile adoptate de consiliile locale vin cu o serie de condiții privind modul în care aceste bunuri trebuie utilizate și păstrate, astfel încât să fie respectate obligațiile asumate prin contractele de finanțare.

Bunurile trebuie menținute în serviciul public pe perioada de sustenabilitate

Potrivit hotărârilor, bunurile vor fi utilizate cu respectarea contractelor de finanțare și trebuie menținute în cadrul gestionat prin AIDA-TL pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectelor.

Perioada este de minimum cinci ani de la efectuarea plății finale, potrivit Ghidului specific aferent Componentei 10 „Fondul local”, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 999/2022, precum și poziției Ministerului exprimată prin Adresa nr. 89327/22.05.2026.

Un punct important prevăzut în hotărârile consiliilor locale este că perioada de utilizare a bunurilor nu poate fi limitată la data expirării Contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021, respectiv 7 ianuarie 2027.

O asemenea limitare ar fi incompatibilă cu condițiile de eligibilitate ale finanțării nerambursabile.

Termenul de sustenabilitate astfel calculat nu se poate împlini mai devreme de 30 august 2031. În situația în care plata finală se efectuează după data de 30 august 2026, termenul de sustenabilitate se prelungește corespunzător, de drept, fără să fie necesară încheierea unui nou act adițional.

Data efectuării plății finale trebuie comunicată Asociației și tuturor unităților administrativ-teritoriale membre în termen de 10 zile de la efectuarea acesteia.

UAT-urile vor să se protejeze de eventuale corecții financiare

Hotărârile de consiliu local au și rolul de a proteja unitățile administrativ-teritoriale de eventuale consecințe financiare generate de fapte sau nereguli care nu le sunt imputabile.

Astfel, documentele urmăresc protejarea UAT-urilor împotriva suportării unor corecții financiare, creanțe bugetare, obligații de restituire sau alte prejudicii rezultate din fapte, acte, omisiuni ori nereguli care nu le sunt imputabile și care privesc obligațiile asumate de beneficiarii sau semnatarii contractelor de finanțare.

Transportul trebuie să continue, iar bunurile să fie folosite în beneficiul tuturor membrilor

HCL-urile prevăd și menținerea continuității serviciului public de transport pentru populația comunelor, precum și utilizarea bunurilor cu respectarea obligațiilor asumate prin proiectele finanțate din fonduri nerambursabile.

Totodată, în programul de transport aferent Contractului de delegare trebuie asigurată deservirea efectivă a teritoriului cu vehicule finanțate prin PNRR.

Concret, trebuie asigurată utilizarea a cel puțin unui autobuz electric din cele 21 de autobuze finanțate și instalarea a cel puțin unui automat de vânzare a titlurilor de călătorie din cele 45 de automate.

Prevederea este legată de cerința Ghidului specific al Componentei 10, potrivit căreia vehiculele nepoluante trebuie „să fie puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu”.

De asemenea, este invocată poziția Ministerului potrivit căreia serviciul de transport „se gestionează în comun de către toți membrii asociați ADI”.

UAT-urile se opun unei eventuale limitări la Alba Iulia și Ciugud

Unul dintre cele mai importante aspecte prevăzute în hotărârile adoptate este mandatul reprezentanților UAT-urilor în cadrul Adunării Generale a Asociației.

Aceștia vor exprima vot împotrivă și, dacă va fi cazul, vor formula opoziție față de orice variantă a actului adițional care ar introduce anumite limitări.

Prima situație vizată este limitarea perioadei de integrare sau utilizare a bunurilor cumpărate prin PNRR la data expirării Contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021, respectiv la 7 ianuarie 2027, sau la orice altă perioadă mai scurtă decât perioada de sustenabilitate de cinci ani.

A doua situație este restrângerea utilizării bunurilor finanțate prin PNRR doar pe rutele din municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud, cu excluderea celorlalte UAT-uri membre ale Asociației, între care se află și comuna Ighiu.

Prin aceste prevederi, UAT-urile transmit că bunurile finanțate din fonduri nerambursabile trebuie să rămână integrate în serviciul public gestionat în comun și să poată fi utilizate pentru deservirea întregului teritoriu aferent Asociației, în condițiile proiectelor de finanțare.

Fără transferul bunurilor către o altă structură

O altă situație împotriva căreia reprezentanții UAT-urilor vor vota este transferul dreptului de utilizare a bunurilor finanțate prin PNRR, după expirarea Contractului nr. 26/48/07.01.2021, către o entitate distinctă de AIDA-TL.

În hotărârile adoptate sunt menționate, cu titlu de exemplu, societatea Alba Iulia Transport Local S.R.L., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Transport Alba” (A.M.T.A.) sau orice altă structură asociativă ori operațională care nu îi are ca membri pe toate cele 13 unități administrativ-teritoriale care fac parte în prezent din AIDA-TL.

O astfel de variantă este respinsă pe perioada în care obligațiile de sustenabilitate aferente finanțării nerambursabile sunt încă în vigoare.

În esență, hotărârile adoptate de UAT-urile membre transmit un mesaj clar: autobuzele și microbuzele electrice, stațiile, stațiile de încărcare și automatele de bilete cumpărate prin PNRR trebuie să rămână în serviciul public de transport gestionat prin AIDA-TL pe întreaga perioadă de sustenabilitate și să fie puse la dispoziția tuturor comunităților membre, nu doar a municipiului Alba Iulia și comunei Ciugud.

Miza este atât continuitatea transportului public pentru locuitorii din zona metropolitană, cât și evitarea unor situații care ar putea pune UAT-urile în fața unor obligații financiare rezultate din nerespectarea condițiilor impuse de finanțarea europeană.

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