Curier Județean

VIDEO | Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare: Câte locuri noi de parcare vor fi disponibile

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 minute

în

De

Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare

Prima parcare construită în municipiul Blaj în locul garajelor este aproape de finalizare, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. 

„Ne reîntâlnim din nou la parcările de la blocurile 12, 13 și 15. În urmă cu o lună am fost aici prezenți la deschiderea lucrărilor. Acum suntem doar cu câteva zile înainte de finalizarea acestor lucrări.

70 de locuri noi de parcare vor fi aici, în această locație.

După finalizarea, probabil vineri sau luni, a acestor lucrări, ne vom muta cu șantierul de amenajare a parcărilor în zona Piața Mică-strada Clujului. După ce finalizăm și acolo un număr de 70 și ceva de locuri de parcare vom continua în curtea interioară la locurile din zona din Piața Mică, unde deja garajele au fost demolate.

În total o să fie aproximativ 200 de locuri de parcare în plus față de cele existente, locuri de parcare care vor fi gratis, fiind în zonă rezidențială. Iar noi avem deocamdată parcarea gratis în această zonă rezidențială.

Cred că aceste locuri în plus de parcare vor aduce un grad de mulțumire mai mare în ceea ce privește găsirea unui loc în zonele intens populate cum sunt zona blocuriloe, strada Eroilor și Andrei Moreșanu. Cred că aceste lucrări sunt în asentimentul majorității cetățenilor blăjeni și cred că până la urmă demolarea galarjelor a fost efectiv o idee bună”, a explicat primarul municipiului Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

4 martie 2026

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Reminders of Him / Frânturi din el Avanpremiera  Regia: Vanessa Caswill  Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson  Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste  Durată: 114 min  Rating: AP 12  După o […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 – 5 martie 2026 | O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

4 martie 2026

De

O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare Strada Ostașilor din municipiul Aiud va fi închisă temporar circulației rutiere până miercuri, 5 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de branșament la rețelele de apă și canalizare. Autoritățile locale au anunțat că restricțiile sunt valabile în intervalul orar 08:00 […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Două persoane, transportate la spital de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

4 martie 2026

De

ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Două persoane, transportate la spital de urgență Un echipaj SMURD și o autospecială cu apă și spumă intervin de urgență la un accident rutier petrecut pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.  Din primele informații este vorba despre un accident rutier cu […]

Citește mai mult