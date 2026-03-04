VIDEO | Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare: Câte locuri noi de parcare vor fi disponibile

Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare

Prima parcare construită în municipiul Blaj în locul garajelor este aproape de finalizare, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

„Ne reîntâlnim din nou la parcările de la blocurile 12, 13 și 15. În urmă cu o lună am fost aici prezenți la deschiderea lucrărilor. Acum suntem doar cu câteva zile înainte de finalizarea acestor lucrări.

70 de locuri noi de parcare vor fi aici, în această locație.

După finalizarea, probabil vineri sau luni, a acestor lucrări, ne vom muta cu șantierul de amenajare a parcărilor în zona Piața Mică-strada Clujului. După ce finalizăm și acolo un număr de 70 și ceva de locuri de parcare vom continua în curtea interioară la locurile din zona din Piața Mică, unde deja garajele au fost demolate.

În total o să fie aproximativ 200 de locuri de parcare în plus față de cele existente, locuri de parcare care vor fi gratis, fiind în zonă rezidențială. Iar noi avem deocamdată parcarea gratis în această zonă rezidențială.

Cred că aceste locuri în plus de parcare vor aduce un grad de mulțumire mai mare în ceea ce privește găsirea unui loc în zonele intens populate cum sunt zona blocuriloe, strada Eroilor și Andrei Moreșanu. Cred că aceste lucrări sunt în asentimentul majorității cetățenilor blăjeni și cred că până la urmă demolarea galarjelor a fost efectiv o idee bună”, a explicat primarul municipiului Blaj.

