VIDEO | Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”

Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, 12 februarie 2026, că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi fost adoptat înainte de 1 ianuarie 2026.
„Ideal ar fi fost și, inclusiv în momentul acela, mai-iunie, anul trecut, eu am spus că, tocmai pentru a da un mesaj pentru piețele financiare, ar fi bine ca bugetele, adică rectificarea pe 2025 și bugetul pe 2026 să fie anunțate chiar din lunile alea septembrie-octombrie, astfel încât România să aibă o traiectorie predictibilă.
Asta a fost opinia mea. Am numit un guvern susținut în Parlament de patru partide și de minorități. Mai departe, în afară de a participa la niște discuții, responsabilitatea este în altă parte.
Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie, bineînțeles’, a declarat președintele, într-o conferință de presă susținută după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care a avut loc la Castelul Alden-Biesen din Belgia, potrivit Agerpres.
El a menționat însă că, în acest moment, se lucrează la proiectul de buget pentru 2026 și că ministrul de Finanțe s-a întâlnit deja cu toate instituțiile reprezentative.
„Au discutat pe o anvelopă pe fiecare instituție și săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice. Cât vor dura? Eu sper că două-trei săptămâni și o să avem buget”, a spus șeful statului.
