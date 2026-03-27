VIDEO | Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”

Preparate făcute de elevi și produse din seră: Atracțiile standului Liceului „Ștefan Manciulea” Blaj la „Târgul Grădinarului” 2026. ,,Observă cum fiecare picătură de apă ajută”

„Târgul Grădinarului” 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Zeci de producători așteaptă pasionați și doritorii să descopere ceea ce are Târgul de oferit.

Printre aceștia se află și trei elevi de la Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea, din Blaj, alături de Bianca Dumuța, profesor de Module agricole în cadrul instituției de învățământ.

,,Am venit astăzi împreună cu trei elevi de la Liceul Tehnologic Ștefan Manciulea, din Blaj, să promovăm liceul nostru care este tot mai puternic și tot mai vizibil, chiar preferat de elevii din întreaga zonă”, a povestit Bianca Dumuța, profesor de Module agricole pentru ziarulunirea.ro.

,,Am adus astăzi cu noi preparate făcute în bucătăria școlii de către elevi”

Preparate făcute în bucătăria școlii de elevii Liceului Tehnologic Ștefan Manciulea, din Blaj, sunt atracția principală de la stand-ul prezent la „Târgul Grădinarului” 2026 din Alba Iulia.

,,Am adus astăzi cu noi preparate făcute în bucătăria școlii de către elevii de la învățământul profesional, secția bucătari. Am adus legume, din păcate nu sunt chiar cele de la noi din seră, deoarece ele sunt acum în seră. Dar vă așteptăm cu drag să le vizitați”, a mai explicat Bianca Dumuța.

Elevii au plantat de la spanac sau roșii, până la butași de zmeură sau smochini

Cadrul didactic a continuat prin a spune că elevii au plantat salată, spanac sau ardei, lucru de care sunt foarte încântați, mai ales atunci când observă, cu ochii lor, că fiecare picătură de apă ajută la dezvoltarea legumelor. Pe lângă acestea, ei se ocupă și de butași de zmeură sau de smochini, printre altele:

„Elevii au semănat în sera noastră salată, spanac, roșii, ardei. Sunt foarte încântați de faptul că ele cresc, că le văd acolo, pe zi ce trece, cum fiecare pic de apă ajută. Că avem ceva la noi în seră. Pe lângă aceasta, avem și butași de zmeură, de smochini. Ei nu sunt încă înrădăcinați, dar sunt pregătiți să devină copăcei în următorii ani. Sperăm din suflet să veniți la liceul, la noi, să ne vizitați”, Bianca Dumuța, profesor de Module agricole la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI