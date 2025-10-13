VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș

Premierul României, Ilie Bolojan, a ajuns luni dimineața în județul Alba. Acesta va participa la Sebeș la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly.

Ilie Bolojan a ajunge luni, 13 octombrie 2025, la Sebeș, unde participă la deschiderea oficială a liniei de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric din cadrul companiei Star Assembly.

Este a doua vizită în decurs de 2 săptămâni a premierului Bolojan în județul Alba, în urmă cu două săptămâni, acesta aflându-se la sfârșitul lunii septembrie 2025 la Blaj, unde a participat la funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI