VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul României, Ilie Bolojan, a ajuns luni dimineața în județul Alba. Acesta va participa la Sebeș la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly.
Ilie Bolojan a ajunge luni, 13 octombrie 2025, la Sebeș, unde participă la deschiderea oficială a liniei de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric din cadrul companiei Star Assembly.
Este a doua vizită în decurs de 2 săptămâni a premierului Bolojan în județul Alba, în urmă cu două săptămâni, acesta aflându-se la sfârșitul lunii septembrie 2025 la Blaj, unde a participat la funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan
Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan Star Assembly Sebeș, companie a grupului Mercedes-Benz, a inaugurat, luni, 13 octombrie 2025, linia de asamblare motoare electrice, în prezența premierului Ilie Bolojan. Primele produse vor fi destinate modelului Mercedes-Benz GLC. […]
VIDEO | Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului
Un tânăr inginer din Alba vrea să schimbe agricultura din județ: Dronele agricole, soluția viitorului Drona agricolă este o inovație în domeniul agricol! Un astfel de echipament poate înlocui utilajele clasice în procesul de erbicidare și în aplicarea tratamentelor cu insecticide și fungicide, aducând economii importante de timp și resurse. Reporterii ziarulunirea.ro au discutat despre […]
Soț și soție din Alba, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene: Prejudiciu de peste 36.000 de lei
Soț și soție, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru fraudă din fonduri europene Doi soți din Alba au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție pentru infracțiuni din domeniul fondurilor europene. Cei doi sunt acuzați că prin falsificarea și utilizarea unor documente au produs un prejudiciu de circa 36.000 de lei. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la...
Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”
Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan
Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în...
VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș...
Curier Județean
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat...
VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte, în Parcul Veza din Blaj
Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte Un tânăr de 22...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor
Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...