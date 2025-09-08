Rămâi conectat

VIDEO | PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață. Care au fost zonele afectate

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

PRĂPĂD la Mogoș: A plouat torențial cu gheață

Fenomene meteo extreme s-au produs, în după amiaza zilei de luni, 8 septembrie 2025, la Mogoș.

A plouat torențial cu gheață în zonele Ghioncani și Valea Mlacii.

Practic s-a așternut un covor de gheață pe sol.

Întreg județul Alba era de la ora 14.00 sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de furtuni.

Ulterior a fost emis COD PORTOCALIU DE FURTUNI în Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Stremț, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor, valabil între orele 14.15 și și 15.15

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În ultima oră s-au acumulat în zonă cantități de 25…30 l/mp.

foto-video: Adriana Elena Tutulea

