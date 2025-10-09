VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba

Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba

Romina Mîrza, fostă șefă de promoție a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, era până de curând prima femeie pilot de avioane de vânătoare din România.

Între timp în acest univers special al pilotajului de supersonice din țara noastră a intrat și o altă tânără, Bianca Botaș, și ea absolventă a colegiului militar albaiulian.

„E onoare să fi fost prima, dar adevărata bucurie și reușită e acum când nu mai sunt singura”, a dezvăluit Romina Mîrza.

Ea a mărturisit că momentul în care a simțit că-și aparține ei însăși în cabina unui supersonic atunci când, în timpul unui caz special, în cabina MIG-ului-21 Lancer instinctul s-a îmbinat perfect cu antrenamentul și a luat deciziile corecte la timp.

„Ceea ce fac zi de zi în zbor e atât responsabilitate cât și libertatea de a deschide noi drumuri”, a mai spus Romina Mîrza.

Locotenent-comandor Romina Mîrza este comandant patrula II siguranță, subunități de luptă, Escadrila 48 Aviație Vânătoare, Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

În 2019, la 28 de ani, Romina Mîrza își îndeplinea un vis, devenind prima femeie pilot din România care făcea parte din Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană. Misiunile ei ţineau de asigurarea siguranţei spaţiului aerian în România.

Romina Mîrza a primit în 2023 Premiul de Excelență pentru activitatea desfășurată ca prima femeie-pilot de Poliție Aeriană, la prima ediție a Galei excelenței feminine „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de presă MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

Bianca Botaș, a doua femeie-pilot de F-16 din România, a făcut parte din Promoția 2017 a colegiului militar albaiulian.

Bianca Botaș este acum și ea pilot la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

„Pentru mine cerul se vede ca o multitudine de posibilități dincolo de limitele noastre obișnuite. Prin antrenament și tehnică poți ajunge să stăpânești gravitația. Cât privește prejudecățile, poți doar să le ții în frâu, prin muncă și rezultate personale”, a dezvăluit Bianca Botaș.

video: Andreea Păcuraru (Forțele Aeriene Române)

