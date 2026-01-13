Ştirea zilei

VIDEO | Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată

Pompierii din Câmpeni au fost nevoiți să intervină cu o autoșenilată pentru a salva un pacient aflat într-o zonă greu accesibilă din localitatea Horea, unde o persoană cu membrul inferior amputat, aflată într-o stare generală grav afectată, a avut nevoie urgentă de transport medical către spital.

Potrivit ISU Alba, secția de Pompieri Câmpeni a intervenit în localitatea Horea pentru a asigura transportul medical al unui pacient aflat într-o zonă greu accesibilă.

​Din cauza gerului și a stratului de zăpadă care acoperea drumul accidentat și necurățat pe o distanță de aproximativ 3 kilometri, forțele de intervenție au utilizat o autoșenilată (UTV), pentru a sprijini echipajul SMURD.

​Pacientul, o persoană cu membrul inferior amputat ce prezenta o stare generală alterată, a fost preluat de către salvatori și transportat până la locul unde se afla ambulanța, în vederea transferului către spital.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba recomandă cetățenilor din zonele montane să solicite ajutor prin numărul unic 112 la primele semne de agravare a stării de sănătate, având în vedere că zăpada și temperaturile scăzute pot face dificil accesul autospecialelor de intervenție clasice.

