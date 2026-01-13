VIDEO | Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată

Pompierii din Câmpeni, intervenție în condiții extreme, la Horea: Au salvat un pacient, cu piciorul amputat, dintr-o zonă izolată

Pompierii din Câmpeni au fost nevoiți să intervină cu o autoșenilată pentru a salva un pacient aflat într-o zonă greu accesibilă din localitatea Horea, unde o persoană cu membrul inferior amputat, aflată într-o stare generală grav afectată, a avut nevoie urgentă de transport medical către spital.

Potrivit ISU Alba, secția de Pompieri Câmpeni a intervenit în localitatea Horea pentru a asigura transportul medical al unui pacient aflat într-o zonă greu accesibilă.

​Din cauza gerului și a stratului de zăpadă care acoperea drumul accidentat și necurățat pe o distanță de aproximativ 3 kilometri, forțele de intervenție au utilizat o autoșenilată (UTV), pentru a sprijini echipajul SMURD.

​Pacientul, o persoană cu membrul inferior amputat ce prezenta o stare generală alterată, a fost preluat de către salvatori și transportat până la locul unde se afla ambulanța, în vederea transferului către spital.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba recomandă cetățenilor din zonele montane să solicite ajutor prin numărul unic 112 la primele semne de agravare a stării de sănătate, având în vedere că zăpada și temperaturile scăzute pot face dificil accesul autospecialelor de intervenție clasice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI