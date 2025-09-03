VIDEO | Podul de la Acmariu, așteptat de zeci de ani, este aproape gata: Locuitorii din Blandiana și Ceru Băcăinți vor avea în sfârșit o legătură modernă peste Mureș

Podul de la Acmariu, aproape finalizat: Investiție de peste 4 milioane de euro pentru comuna Blandiana

La începutul lunii septembrie 2025, la Acmariu, în comuna Blandiana, lucrările la noul pod peste râul Mureș au ajuns la aproape la final. Primarul Nicolae Gherman și vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, au fost prezenți pe șantier pentru a evalua stadiul investiției și pentru a discuta cu reporterul Ziarului Unirea despre importanța acestei realizări.

Noul pod, care va lega localitățile Acmariu și Șibot, reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura rutieră din județ după Revoluție, cu o valoare de peste 4 milioane de euro. Proiectul este așteptat de zeci de ani de comunitate, după ce vechea brudină a provocat nenumărate tragedii și a făcut dificil accesul oamenilor spre drumul național.

Primarul Nicolae Gherman a precizat că finalizarea proiectului este foarte aproape:

„Cam în două săptămâni, sigur, visul nostru dintotdeauna se va împlini și o să trecem pe pod, o să facem recepția în maxim două săptămâni.

Mulțumim pe această cale și domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Marius Hațegan, care a fost alături de noi tot timpul și ne-a ajutat, ne-a sprijinit și financiar, și moral, și juridic. Și sperăm în continuare să terminăm bine, să putem folosi podul, să fim sănătoși”.

Investiția în noul pod a depășit suma de 4 milioane de euro, costurile fiind influențate de majorările de preț din ultimii ani.

„Peste 4 milioane de euro a ajuns cu toate măririle în toți acești cinci ani în care s-a lucrat. Au crescut prețurile în continuu, n-am avut încotro. Mulțumim conducerii și tuturor din Ministerul Dezvoltării care ne-au ajutat cu banii și cu tot necesarul pentru construcție”, a explicat primarul Nicolae Gherman.

Podul are o lungime totală de 245 de metri, cu două benzi de circulație de 9 metri lățime și rampe asfaltate. Vechea brudină, care timp de peste trei decenii a fost singura legătură peste Mureș, va fi păstrată simbolic în localitate.

„Brudina am pus-o la loc de cinste în sat, pe piloni, am vopsit-o, am aranjat-o, am îmbrăcat-o frumos și va rămâne în muzeu pentru urmașii noștri să vadă ce a fost înainte de pod aici. Pentru că 35 de ani, de când știu eu, funcționând brudina peste Mureș aici, au murit în jur de 11 oameni care au trecut.

Au fost ierni grele, gheață, ploi, zăpezi, s-au rupt lanțurile și au avut loc accidente. De aceea ne-am mobilizat să construim un pod modern, care să asigure trecerea spre drumul național și autostradă”, a adăugat primarul.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a vorbit despre importanța investiției și sprijinul acordat de Consiliul Județean de-a lungul anilor:

„Consiliul Județean, în fiecare an de când au început lucrările la acest pod, a aprobat sume consistente de bani.La un astfel de proiect există și sume neeligibile, iar împreună cu domnul primar am găsit soluții și am contribuit și noi la cele 4 milioane de euro cât a costat lucrarea până la urmă. Este cel mai mare pod care s-a construit în județul Alba după Revoluție”

Marius Hațegan a mai anunțat o veste bună pentru comunitate: „Probabil că vom avea finanțare pentru nodul de autostradă de la Cugir, pe programul SAFE. Visul celor din Blandiana de atâția ani este în sfârșit îndeplinit și, mai mult decât atât, vor avea deschidere către autostradă.

Este o mare realizare și vreau să-l felicit pe domnul primar. Știu câte probleme a întâmpinat în această perioadă, dar iată că deciziile luate au fost corecte, iar noul constructor și-a făcut treaba, finalizând lucrările mai repede decât era prevăzut.”

Astfel, în cel mult două săptămâni, locuitorii din Blandiana, Acmariu, Ceru Băcăinți și localitățile învecinate vor putea circula pe noul pod, care promite să aducă siguranță, confort și o legătură rapidă cu drumul național și autostrada.

