FOTO | Internatul Liceului „Corneliu Medrea” Zlatna va fi reabilitat: În ce stadiu este proiectul de 3 milioane de euro

Un proiect de reabilitare a clădirii internatului Liceului Tehnologic „Corneliu Medrea” din Zlatna a fost lansat recent de Primăria Orașului Zlatna împreună cu unitatea de învățământ.

Perioada de implementare este 18 februarie 2026 – 17 februarie 2029. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 16,5 milioane lei (echivalentul a peste 3 milioane de euro), din care peste 8,2 milioane lei provin din fonduri europene, iar restul din bugetul local și alte surse.

Ce prevede proiectul

Lucrările vizează în principal clădirea internatului și includ:

  • reabilitarea și consolidarea clădirii;
  • modernizarea instalațiilor electrice și termice;
  • refacerea spațiilor de cazare pentru elevi;
  • îmbunătățirea condițiilor de igienă și siguranță;
  • dotarea unor spații educaționale, inclusiv ateliere și laboratoare.

Scopul este îmbunătățirea condițiilor de cazare și studiu pentru elevii care folosesc internatul.

Etapa de pregătire

Înainte de lansarea proiectului, a fost realizată documentația tehnico-economică (DALI), prin proceduri de achiziții publice derulate în 2024. Aceasta a stat la baza proiectului depus pentru finanțare.

Multe investiții în școli la Zlatna

Proiectul face parte din lucrările de modernizare a infrastructurii școlare din Zlatna. În ultimii ani au mai fost derulate investiții în școli și în alte clădiri educaționale din oraș.

După finalizarea lucrărilor, internatul ar urma să ofere condiții mai bune pentru elevii care locuiesc acolo în timpul anului școlar.

Luni, 11 mai 2026 Primăria Zlatna a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice faza PT, verificare tehnică a proiectului și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire internat Liceul Corneliu Medrea Zlatna, județul Alba.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 310.000 de lei.

Data limită pentru primirea ofertelor este 25 mai 2026.

