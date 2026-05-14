Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, joi, 14 mai 2026, sentința într-un dosar de ultraj și distrugere, având ca inculpat un bărbat trimis în judecată pentru că a agresat un agent de poliție și a distrus geamul unei autospeciale de poliție în timpul unei intervenții.

Incidentul s-a produs în noaptea de 20 februarie 2025, în comuna Ciugud, după ce polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112 pentru a interveni la un accident rutier. Ajunși la fața locului, agenții au constatat că inculpatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și manifesta un comportament agresiv.

Bărbatul a refuzat să se legitimeze, le-a adresat injurii polițiștilor și a fost încătușat și introdus în autospeciala MAI. În timp ce unul dintre agenți se afla la volan, inculpatul, aflat pe bancheta din spate, l-a lovit cu piciorul în zona capului, provocându-i o stare de amețeală.

La scurt timp după agresiune, acesta a continuat să fie violent și a spart geamul lateral dreapta-spate al autospecialei de poliție.

În dosar au fost administrate mai multe probe, inclusiv înregistrări realizate cu camerele BodyWorn ale polițiștilor, procese-verbale de cercetare la fața locului, fotografii judiciare și declarații ale martorilor și persoanei vătămate.

Bărbatul și-a recunoscut faptele „la a doua strigare”

În faza de urmărire penală, inculpatul a negat inițial că ar fi lovit polițistul, susținând că a spart geamul autospecialei deoarece ar fi suferit un atac de panică și nu mai putea respira. În fața instanței însă, acesta a recunoscut integral faptele și a solicitat judecarea în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.

Totodată, inculpatul a achitat integral prejudiciul produs autospecialei înainte de primul termen de judecată.

Judecătorul a apreciat că faptele au demonstrat „o atitudine de sfidare față de autoritatea statului”, subliniind că agresiunea a avut loc în timp ce polițistul își exercita atribuțiile de serviciu.

Instanța a reținut că inculpatul a acționat impulsiv, pe fondul consumului de alcool, și a recurs cu ușurință la violență, deși avea posibilitatea de a contesta eventualele nemulțumiri pe căi legale.

În același timp, magistratul a ținut cont și de circumstanțele favorabile ale inculpatului: lipsa antecedentelor penale, faptul că este căsătorit, are un loc de muncă stabil și a avut o atitudine cooperantă în faza de judecată.

Amendă penală în locul unei pedepse cu închisoarea

Pentru infracțiunea de ultraj, inculpatul a fost condamnat la o amendă penală de 7.500 lei, iar pentru distrugere la o amendă de 1.800 lei.

În urma contopirii pedepselor, instanța a stabilit o amendă penală totală de 8.100 lei. Din această sumă au fost scăzuți 60 de lei, reprezentând echivalentul perioadei de 24 de ore în care inculpatul a fost reținut, astfel că acesta a rămas cu obligația de a achita 8.040 lei.

Judecătorul a respins ideea unei simple amânări a aplicării pedepsei, considerând că o astfel de soluție ar fi prea blândă în raport cu gravitatea faptelor. Totodată, instanța a apreciat că o pedeapsă cu amendă este suficientă pentru atingerea scopului preventiv și educativ al sancțiunii, fără a fi necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea.

Polițistul agresat a renunțat la pretențiile civile formulate în cauză. În ceea ce privește Inspectoratul Inspectoratul de Poliție Județean Alba , instanța a constatat că prejudiciul pentru autospeciala avariată fusese deja achitat integral de inculpat.

Pe lângă amenda penală, inculpatul a fost obligat să plătească și 700 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentința pronunțată de Judecătoria Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

