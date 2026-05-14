Ciclon peste România: Vântul ar putea face ravagii. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
Europa se confruntă cu o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, provocată de acțiunea simultană a trei cicloane formate în sudul Scandinaviei, nordul Italiei și Câmpia Europei de Est. Configurația meteorologică favorizează apariția ploilor în mare parte a continentului.
Potrivit specialiștilor, fenomenul va afecta majoritatea regiunilor europene pe parcursul acestei săptămâni, fiind așteptate precipitații extinse și schimbări bruște ale vremii.
Instabilitatea a determinat emiterea unor avertizări de tip cod portocaliu în sudul și centrul Europei. State precum Italia, Elveția, Slovenia și Croația se confruntă cu furtuni violente, grindină și descărcări electrice, fiind prognozate acumulări de apă ce pot atinge 60 l/mp.
În paralel, vântul suflă cu putere în Germania și Italia, unde au fost emise de asemenea alerte de cod portocaliu, în timp ce țări precum Franța, Norvegia sau Finlanda se află sub coduri galbene de vijelii.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, un nou ciclon mediteranean, format pe fondul pătrunderii aerului polar, va aduce în România o răcire accentuată și ploi torențiale începând de sâmbătă, notează Antena 3 CNN.
Specialiștii avertizează că acest episod de vreme rea va fi unul de durată, urmând să se manifeste până la jumătatea săptămânii viitoare.
