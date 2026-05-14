VIDEO | Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la ,,Destinația Anului” 2026, categoria Sanctuare ale istoriei

Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la Destinația Anului 2026, categoria Sanctuare ale istoriei

Cetatea Alba Carolina a fost aleasă “Destinația Anului 2026” în cadrul unui eveniment organizat la Cazinoul din Constanța, astăzi, 14 mai 2026.

,,Vă mulțumim pentru votul dat. Alba Iulia este un oraș viu, în care s-a investit mult și se investește în continuare. Vă invităm la Alba Iulia”, a spus Lucian Morgovan, city manager al municipiului Alba Iulia, după ce a primit premiul.

Ce este Competiția ,,Destinația anului 2026″

Cele mai apreciate orașe, stațiuni balneare, sate autentice, regiuni și atracții naturale din România au fost premiate joi, în cadrul Galei ‘Destinația Anului 2026’, găzduită de Cazinoul din Constanța.

Competiția, devenită unul dintre cele mai importante proiecte de promovare a turismului românesc, a reunit anul acesta peste 250 de destinații propuse de public, autorități locale, organizații de management al destinației și specialiști din turism.

,,În fiecare an, sute de mii de români sunt invitați să își susțină destinațiile preferate și locurile care le definesc comunitatea. De la orașe și sate cu identitate puternică până la stațiuni, regiuni și atracții naturale care merită să fie recunoscute la nivel național, fiecare vot devine o declarație de susținere pentru frumusețile României și o inspirație pentru a-ți reîncărca bateriile în vacanțe de neuitat!”, potrivit organizatorilor.

Reamintim că, patru destinații din județul Alba, Transapuseana (renumită pentru șurile și casele cu acoperiș de paie) – categoria Tărâmuri fermecate, Cetatea Alba Carolina – categoria Sanctuare ale istoriei, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – categoria Târâmul cunoașterii și Băile Sărate Ocna Mureș – categoria Stațiuni balneare au fost calificate în finală.

Despre Cetatea Alba Carolina

Cetatea Alba Carolina este cea mai mare cetate de tip Vauban din România și unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania. Construită între anii 1715–1738, la inițiativa Imperiului Habsburgic, cetatea impresionează prin forma sa stelată cu șapte bastioane, porțile monumentale și bogata valoare istorică. A fost ridicată pe locul fostului castru roman Apulum și al cetății medievale Balgrad, reunind vestigii din mai multe epoci istorice.

Astăzi, cetatea este un important centru turistic și cultural, unde vizitatorii pot admira Catedrala Încoronării, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, Muzeul Unirii și ceremonialul schimbului de gardă. Atmosfera medievală, traseele turistice și evenimentele organizate aici transformă Cetatea Alba Carolina într-un simbol al orașului Alba Iulia și al istoriei românești.

Mesajul primarului din Alba Iulia după ce Cetatea Alba Carolina a primit premiul ,,Destinația Anului 2026″

Le mulțumesc pentru încredere tuturor celor care au votat Cetatea Albei Iulia. Primim acest premiu nu ca pe o medalie de pus în vitrină, ci ca pe o confirmare a faptului că Alba Iulia a încetat să mai fie doar o „oprire” în drumul spre alte destinații. Am devenit, oficial, un „Sanctuar al Istoriei”, dar sunt primul care recunoaște că a fi un sanctuar în anul 2026 este o sarcină pe cât de onorantă, pe atât de grea.

Cetatea Albei Iulia nu a fost ridicată cu discursuri, ci cu sudoare, iar bucuria că astăzi suntem „Destinația Anului” se datorează faptului că am reușit să păstrăm viu spiritul acestui loc. Se datorează oamenilor din spatele zidurilor: antreprenorilor locali care au rezistat, ghizilor care nu și-au pierdut entuziasmul, cetățenilor care au acceptat șantierele cu o răbdare stoică, dar și colegilor mei din Primăria Alba Iulia, care au lucrat și lucrează neobosit pentru atragerea de finanțări și pentru dezvoltarea culturală și turistică a Celeilalte Capitale.

Sunt uneori întrebat „de ce investim în ziduri când economia e atât de fragilă?” Răspunsul e simplu: aceste „pietre” sunt capitalul nostru cel mai de preț. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată și mai volatilă, oamenii caută rădăcini. Cetatea Alba Carolina oferă exact acest lucru. Sala Unirii nu este doar o clădire, ci locul unde s-a născut speranța unei națiuni.

Provocarea noastră este să umplem șanțurile Cetății cu viață, cu antreprenori locali, cu evenimente care să facă din Alba Iulia o destinație pentru 365 de zile pe an, nu doar pentru 1 Decembrie.

Vom continua să investim, dar conservarea patrimoniului, de la fundațiile romane la zidurile Vauban, trebuie să meargă mână în mână cu modernizarea infrastructurii pentru cetățenii de azi ai orașului.

Cetatea Albei Iulia a supraviețuit asediilor, imperiilor și, mai recent, crizelor de tot felul. Acest premiu aparține celor care înțeleg că patriotismul adevărat, în 2026, înseamnă administrație eficientă și respect față de banul public.

Vă mulțumesc, dragi albaiulieni și haideți, împreună, să-i primim pe toți , cu drag, „acasă la România”!

