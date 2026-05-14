30-31 mai 2026 | „Zi-i bade cu fluiera”, o nouă ediție atractivă a serbării păstorești de la Șugag. PROGRAMUL

„Zi-i bade cu fluiera”, o nouă ediție atractivă a serbării păstorești de la Șugag. PROGRAMUL

În zilele de 30 și 31 mai 2026 va avea loc ediția din acest an a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera” de la Șugag.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Șugag,Consiliul Județean Alba și Asociația Crescătorilor de Animale Șugag, în parteneriat cu Asociația „Sara Maria Vest” pentru ajutor social și umanitar.

Sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 18.00, sunt programate manifestări distractive pentru tineret.

Duminică, 31 mai 2026, de la ora 11.30, va avea loc parada portului popular.

De la ora 12.00 se va desfășura un mare spectacol focloric. Acesta va fi susținut de Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”, Ansamblul Folcloric „Junii Petrileni”, „Fluierașii din Șugag”, Ansamblul Folcloric „Doru Munților” Săsciori și soliștii Elena Sunzuiană, Andrei Calotă și Andreea Lazea, dar și de Formația de muzică populară bănățeană condusă de Titel Brestovicean și soliștii Dana Gruiescu, Toni Bagiu și Cornelia Lupulescu.

foto: arhivă

