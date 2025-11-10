VIDEO | Criza transportului public din Alba Iulia continuă: Angajații STP, din nou la Primărie pentru a cere explicații…
Criza transportului public din Alba Iulia continuă: Angajații STP, din nou la Primărie pentru a cere explicații…
Criza transportului public din Alba Iulia pare să nu aibă rezolvare, iar războiul dintre Primăria municipiului și STP, început în luna septembrie, când operatorul a anunțat că sistează circulația autobuzelor în Alba Iulia, continuă și în luna noiembrie.
Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public Alba au revenit luni, 10 noiembrie 2025, la ora 12.00, la Primăria Alba Iulia, așa cum li s-a comunicat la sfârșitul întâlnirii de vineri cu viceprimarul Marius Filimon.
Aceștia au cerut ca reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia să le ofere explicații despre banii pe care Primăria îi datorează STP și pe care conducerea firmei spune că nu i-a primit. În consecință, angajații firmei de transport, au declarat că nu și-ai primit salariile de 2 luni.
În ședința extraordinară de joi, 23 octombrie 2025, consilierii locali din Alba Iulia au aprobat proiectul de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2025, dar rămâne întrebarea dacă suma de peste 5 milioane lei a și fost virată.
la finalul întâlnirii, unul dintre angajați a declarat că situația este tot mai dificilă și că nu există semne de rezolvare în viitorul apropiat:
„Se spune că doar dacă STP-ul va face factură storno pe amortizări va plăti. Așa că nu cred că există șanse ca dânsul să se răzgândească și să facă o plată. Din păcate, noi, șoferii, suferim în continuare”, a spus Toma Eugen Daniel.
Acesta a precizat că salariile nu au mai fost plătite de două luni, iar tensiunile sunt tot mai mari. „Acum se apropie al doilea rest de plată care ar trebui să vină, dar noi nu l-am luat nici pe primul. Facturile sunt făcute la fel ca până acum, însă dânsul nu mai vrea să plătească în formatul actual. Spune că au crescut cheltuielile, ceea ce este adevărat, dar asta nu justifică blocarea plăților…
Oamenii sunt nervoși și se răzbună pe noi, deși nu avem nicio vină. Dacă primăria zice să plece cinci curse, pleacă cinci. Din păcate, ni s-a spus că programul nu se va schimba cel puțin până în ianuarie, iar albaiulienii vor suferi în continuare alături de noi”, a adăugat șoferul
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de oamenii legii
Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de către oamenii legii O firmă din Alba este acuzată că a ascuns venituri și nu a plătit impozitele și contribuțiile angajaților timp de peste un an, creând prejudicii statului de aproape […]
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților
Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a avut luni o întâlnire cu o parte dintre șoferii STP, în contextul crizei prelungite din transportul public local. Acesta a declarat că situația este generată de litigiile dintre […]
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți Magia sărbătorilor de iarnă începe să prindă contur la Aiud! Primăria municipiului anunță că pregătirile pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din oraș au intrat în linie dreaptă, iar organizatorii fac un ultim apel către meșteșugari, comercianți […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică
Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică Mai multe baruri și cluburi...
Top site-uri de vânzări anvelope (P)
Top site-uri de vânzări anvelope În ultimii ani, comerțul online a cunoscut o creștere spectaculoasă în toate domeniile, iar piața...
Știrea Zilei
Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de oamenii legii
Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe...
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților
Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia
ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente. Un accident rutier a...
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...
Politică Administrație
VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”
Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Opinii Comentarii
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...