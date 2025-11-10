VIDEO | Criza transportului public din Alba Iulia continuă: Angajații STP, din nou la Primărie pentru a cere explicații…

Criza transportului public din Alba Iulia continuă: Angajații STP, din nou la Primărie pentru a cere explicații…

Criza transportului public din Alba Iulia pare să nu aibă rezolvare, iar războiul dintre Primăria municipiului și STP, început în luna septembrie, când operatorul a anunțat că sistează circulația autobuzelor în Alba Iulia, continuă și în luna noiembrie.

Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public Alba au revenit luni, 10 noiembrie 2025, la ora 12.00, la Primăria Alba Iulia, așa cum li s-a comunicat la sfârșitul întâlnirii de vineri cu viceprimarul Marius Filimon.

Aceștia au cerut ca reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia să le ofere explicații despre banii pe care Primăria îi datorează STP și pe care conducerea firmei spune că nu i-a primit. În consecință, angajații firmei de transport, au declarat că nu și-ai primit salariile de 2 luni.

În ședința extraordinară de joi, 23 octombrie 2025, consilierii locali din Alba Iulia au aprobat proiectul de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2025, dar rămâne întrebarea dacă suma de peste 5 milioane lei a și fost virată.

la finalul întâlnirii, unul dintre angajați a declarat că situația este tot mai dificilă și că nu există semne de rezolvare în viitorul apropiat:

„Se spune că doar dacă STP-ul va face factură storno pe amortizări va plăti. Așa că nu cred că există șanse ca dânsul să se răzgândească și să facă o plată. Din păcate, noi, șoferii, suferim în continuare”, a spus Toma Eugen Daniel.

Acesta a precizat că salariile nu au mai fost plătite de două luni, iar tensiunile sunt tot mai mari. „Acum se apropie al doilea rest de plată care ar trebui să vină, dar noi nu l-am luat nici pe primul. Facturile sunt făcute la fel ca până acum, însă dânsul nu mai vrea să plătească în formatul actual. Spune că au crescut cheltuielile, ceea ce este adevărat, dar asta nu justifică blocarea plăților…

Oamenii sunt nervoși și se răzbună pe noi, deși nu avem nicio vină. Dacă primăria zice să plece cinci curse, pleacă cinci. Din păcate, ni s-a spus că programul nu se va schimba cel puțin până în ianuarie, iar albaiulienii vor suferi în continuare alături de noi”, a adăugat șoferul

