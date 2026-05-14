Actualitate

Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

De

Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, începând cu ora 09.00, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării viitorului premier.

,,În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

  • Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

14 mai 2026

De

Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală România revine în competiția Eurovision Song Contest după o pauză de doi ani. Joi, 14 mai 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în cadrul celei de-a doua […]

Citește mai mult

Actualitate

Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari” Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC și actual șef al Protecției Consumatorilor Constanța, a avut parte de un incident neplăcut la concertul trupei Metallica, desfășurat miercuri seară pe Arena Națională.  După scanarea biletelor la intrare, acesta […]

Citește mai mult

Actualitate

Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

14 mai 2026

De

Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial  Liderii PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Solicitările Preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi […]

Citește mai mult