Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier
Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier
Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, începând cu ora 09.00, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării viitorului premier.
,,În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.
Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:
- Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
- Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
- Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);
- Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);
- Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
- Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
- Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală
Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală România revine în competiția Eurovision Song Contest după o pauză de doi ani. Joi, 14 mai 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în cadrul celei de-a doua […]
Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari”
Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari” Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC și actual șef al Protecției Consumatorilor Constanța, a avut parte de un incident neplăcut la concertul trupei Metallica, desfășurat miercuri seară pe Arena Națională. După scanarea biletelor la intrare, acesta […]
Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial
Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial Liderii PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Solicitările Preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier
Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier Președintele Nicușor Dan...
VIDEO | Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală
Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în...
Știrea Zilei
Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba
Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă...
VIDEO | ,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia
,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul...
Curier Județean
VIDEO | Specializare nouă la Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna: ,,Copiii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la care prestăm practica”
Specializare nouă la Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna: ,,Copiii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la...
VIDEO | „Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție
„Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....