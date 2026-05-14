Președintele Nicușor Dan a convocat luni TOATE partidele parlamentare la Palatul Cotroceni: Consultări pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, începând cu ora 09.00, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării viitorului premier.

,,În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

