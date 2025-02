VIDEO | Pita de Baia – Povestea brutarului din Apuseni care face pâine cu ”inimă de maia”. ”S-a încăpățânat să rămână, să muncească, să creadă că mâine poate fi mai bine”

Pita de Baia – Povestea brutarului din Apuseni care face pâine cu ”inimă de maia”. ”S-a încăpățânat să rămână, să muncească, să creadă că mâine poate fi mai bine”

Irimie Popa, profesor universitar la Cluj și originar din Apuseni, ne încântă cu o nouă poveste despre oamenii care trăiesc în locurile atât de dragi lui. De data aceasta, Irimie Popa a poposit la Ioan Oltean, la Baia de Arieș, de unde obișnuiește să cumpere pâine de câte ori are ocazia.

Ioan Oltean a pus bazele brutăriei din Baia de Arieș în urmă cu 25 de ani și rezistă până în prezent, chiar dacă este tot mai greu. În vremurile de după Revoluția din 1989 erau probleme cu pâinea și, pentru că dispunea de spațiu având casa mai mărișoară, bărbatul s-a gândit că parterul e un spațiu pe care nu îl folosea după ce copiii i-au plecat, fata la Cluj-Napoca și băiatul la Alba Iulia.

”Așa m-am gândit că e cel mai bine, să dau de mâncare la oameni, nu crâșmă, nu altceva, mâncare. Am făcut brutăria, eu de meserie sunt electromecanic, mi-a fost greu la început să trec de la fiere la produse alimentare. Am făcut un cuptor pe vatră”, povestește bărbatul.

Pentru a coace pâinea, brutarul de la Baia nu folosește gaz, pentru că, spune el, nu iasă pâinea bună, ci un amestec de ulei ars, un fel de biocombustibil: ”E ca și cu leme, aceeași poveste.”

Domnul Oltean spune că pâinea din brutăria sa este diferită pentru că este o pâine naturală, dospită natural, făcută cu maia și foarte puțină drojdie: ”Timpul de dospire e mare, vreo 3 ore și ceva la o tură de pâine. Nu facem multă, avem clienții noștri care sunt stabili și ne-am axat pe 2 feluri de pâine, de un kilogram și de un kilogram 200”, povestește brutarul.

În brutăria de la Baia de Arieș sunt preparate și specialități, ca de exemplu cornuri cu brânză din zonă, ci mere, cu varză, gem, ciocolată, dar și covrigi.

Domnul Oltean păstrează rețeta făcută de bunici și nu s-a gândit niciodată să o schimbe și să facă pâine pufoasă: ”Când renunțăm la așa ceva închidem brutăria. Nu știu cine mai face ca noi în zona asta pâine pe cuptor cu vatră”, mai spune bărbatul.

În ceea ce privește procesul, totul este lucrat manual: ”Se cântărește, se modelează și se lasă la dospit natural. Se pune în cuptor și se coace”.

”Și lampa s-o stinge, și cuptorul s-o urni

Baia de Arieș, Aranyosbánya- în maghiară, în ambele limbi, română și maghiară – cuvinte care vorbesc despre ……aur. Mai ieri, forfotă și belșug,……mineri care ieșeau din șut, femei care ieșeau de la fabrica de confecții așteptau ”cursa” (autobuzul) să plece în susul sau în josul Văii……..Ce de lume………..

Brusc totul s-a schimbat. O mână nevăzută…….dar parcă ticăloasă s-a străduit să închidă tot. Mina, uzina…..cam tot! Doar Fabrica de Confecții mai funcționează, și ea, dar nu ca altădată.

Pita de Baia, pe vremuri era…….cea mai bună din zonă. Pare-se c-a rămas bună. Cumpăr de ceva vreme, nu e pufoasă ca altele…….e mai ”îngăsită”, mai sățioasă.

Intru la micul magazin din centru. De data asta, la vânzare, este proprietarul, domnul Ioan Oltean. Începe povestea noastră.

Și se apucă de povestit……….Vă las povestea unui brutar care-și onorează statutul de brutar producând și vânzând PITĂ CU INIMĂ DE MAIA, NU DE ALTCEVA! Înainte de toate, domnul Ioan Oltean este OM, care prin pasiune și respect pentru semeni nu vinde pita contrafăcută!

Eu: No, da cum faceți pita asta așa bună?

Domnul Oltean: Api e pită pe vatră…..e cu puțină drojdie……..folosim maia.

Eu: Dar trebuie să mai aibă vreun secret!

Domnul Oltean: Niciunul, altceva nu băgăm în ea………

Eu: Da la Cluj aveați un magazin, cum de nu mai vindeți?

Domnul Oltean: Apoi fata mea, ea stă la Cluj și a încercat…….e departe, e greu, cheltuieli mari, noi suntem cu capacitate mică.

Eu: Câți salariați aveți la brutărie?

Domnul Oltean: Nevasta, eu și doi brutari. Dar e tot mai greu!

Eu: De ce?

Domnul Oltean: Pleacă lumea, e tot mai puțină. Pleacă oamenii! Am doi copii, unul în Cluj, unul în Alba. Da io n-am vrut să plec. Înainte vindeam numai în Baia, acum, să acopăr costurile, merg cu pita până spre Bistra. Nu știu cât, e tot mai greu:

Eu: se stinge lampa aici, pe Vale. S-o stinge lampa, s-o urni și cuptorul…….

Domnul Oltean: Cam da…..

Omul nostru își ține mâinile încrucișate. Parcă o resemnare, parcă o tristețe. Și totuși: dumnealui s-a încăpățânat să rămână, să muncească, să creadă că mâine poate fi mai bine………..Dau să plec! Ies spre mașină și-mi repet de câteva ori: ”Ce complex este omul, sincer. Sincer și demn……” Câți nu au stricat pâinea vânzând otravă pufoasă cu coajă? Mulți………. El e altfel”, a scris Irimie Popa pe Facebook.

