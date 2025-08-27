VIDEO | Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare

Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare

Vara, pădurile din Parcul Natural Apuseni freamătă de viață, camerele de monitorizare a faunei sălbatice surprinzând zilnic imagini spectaculoase cu speciile care le populează.

Pisica sălbatică, mereu o apariție discretă, a fost surprinsă de camerele de monitorizare în toată splendoarea ei, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Cele mai dezvoltate simțuri ale pisicii salbatice sunt auzul și mirosul.

Ca animal nocturn și de amurg, are ochii bine adaptați la văzul de noapte, dar departe de performanțele râsului. Tacticile de vânătoare sunt asemănătoare cu ale pisicii de casă. Dacă este nevoită, poate înota, dar în general evită apa. Nu urmărește niciodată prada care îi scapă.

Vara, ciutele sunt active în poieni și păduri. În această perioadă, ele asigură creșterea sănătoasă a noii generații și contribuie la menținerea echilibrului ecosistemului prin consumul selectiv de vegetație și dispersia semințelor. Camerele montate pentru monitorizarea faunei au surprins și noua generație de cervide din Parcul Natural Apuseni. Prezența vițeilor este un indicator al echilibrului natural și al importanței protejării habitatelor.

În sezonul cald, cerbul carpatin se află într-o perioadă de refacere și acumulare de resurse, pregătindu-se pentru sezonul de toamnă. Hrana abundentă din pădurile Apusenilor îi asigură dezvoltarea coarnelor și menținerea unui echilibru sănătos al populației.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI