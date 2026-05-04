FOTO ȘTIREA TA | ,,Așa se usucă rufele în Sebeș”. Intrarea unei femei în apartament, blocată cu un uscător de haine

,,Așa se usucă rufele în Sebeș”. Intrarea unei femei în apartament, blocată cu un uscător de rufe

O situație neobișnuită a fost relatată, pe o rețea de socializare, de o femeie care trăiește în Sebeș, într-un bloc din cartierul Mihail Kogălniceanu.

Mai exact, un uscător de rufe, lăsat de vecini, blochează intrarea în apartament a femeii. Aceasta a publicat două fotografii alături de textul:

,,Așa se usucă rufele în cartierul M. Kogălniceanu (Sebeș), blocându-mi mie intrarea în casă. Motivul: holul este public. Ce să zic, o fi așa, n-o fi”.

Postarea a stârnit reacții în rândul internauților și zeci de mesaje în comentarii, mulți dintre aceștia comentând pe marginea situației:

,,Exact! Holul este public ,pentru acces, nu pentru a-l ocupa! Pliază suportul și fă-l preș! Tot public rămâne. Unii sunt efectiv din Evul Mediu”, a scris o femeie.

,,Sunt oameni care nici în pădure nu ar trebui lăsați să viețuiască, pentru că deranjează confortul animalelor”, a comentat o persoană anonimă.

,,Holul este public pentru acces nu pentru uscător de haine sau alte obiecte ce blochează, vorbește cu administrația blocului”, a fost sfatul unui internaut.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI