S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate

Un nou concept de magazin ajunge în Mercur City Center: RE:Give, un magazin caritabil unde fiecare achiziție contribuie direct la susținerea unor cauze sociale.

Deschiderea oficială a avut loc luni, 4 mai 2026, la etajul 2 al centrului comercial.

RE:Give oferă o gamă variată de produse – de la haine noi și second-hand, până la obiecte pentru casă și accesorii – majoritatea provenite din donații. Conceptul este simplu, dar cu impact: clienții pot cumpăra produse de calitate la prețuri accesibile, iar toate încasările sunt direcționate către susținerea proiectelor sociale.

Magazinul va fi aprovizionat zilnic, astfel încât clienții vor găsi constant produse noi la fiecare vizită.

Numele RE:Give reflectă misiunea magazinului: „RE” vine de la reciclare, refolosire și reutilizare, principii care stau la baza întregului concept. Spațiul magazinului a fost amenajat folosind materiale reciclate și refolosite, într-un stil industrial urban, care susține ideea de sustenabilitate și consum responsabil. „Give” exprimă esența inițiativei – aceea de a dărui și de a contribui la binele comunității.

Fondurile obținute din vânzări vor sprijini activitatea Asociației Philippi Vision, o organizație înființată în Alba Iulia, implicată activ în proiecte dedicate comunităților vulnerabile. Printre inițiativele susținute se numără programe sociale pentru familii aflate în dificultate, acțiuni umanitare, sprijin pentru copii și proiecte educaționale menite să creeze oportunități reale pentru cei care au cea mai mare nevoie.

„Prin RE:Give ne dorim să oferim oamenilor o modalitate simplă de a face bine. Nu este doar un magazin – este un loc unde fiecare achiziție devine un gest de solidaritate”, transmit reprezentanții inițiativei.

Deschiderea magazinului marchează un pas important în extinderea impactului comunitar al asociației, aducând mai aproape de public ideea de consum responsabil și implicare socială.

Publicul este invitat să descopere magazinul RE:Give în Mercur City Center, etajul 2, și să devină parte dintr-un demers care schimbă vieți, prin gesturi simple.

Pentru mai multe informații și noutăți, urmăriți pagina de Instagram: @regive.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI