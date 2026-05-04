S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate
S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate
Un nou concept de magazin ajunge în Mercur City Center: RE:Give, un magazin caritabil unde fiecare achiziție contribuie direct la susținerea unor cauze sociale.
Deschiderea oficială a avut loc luni, 4 mai 2026, la etajul 2 al centrului comercial.
RE:Give oferă o gamă variată de produse – de la haine noi și second-hand, până la obiecte pentru casă și accesorii – majoritatea provenite din donații. Conceptul este simplu, dar cu impact: clienții pot cumpăra produse de calitate la prețuri accesibile, iar toate încasările sunt direcționate către susținerea proiectelor sociale.
Magazinul va fi aprovizionat zilnic, astfel încât clienții vor găsi constant produse noi la fiecare vizită.
Numele RE:Give reflectă misiunea magazinului: „RE” vine de la reciclare, refolosire și reutilizare, principii care stau la baza întregului concept. Spațiul magazinului a fost amenajat folosind materiale reciclate și refolosite, într-un stil industrial urban, care susține ideea de sustenabilitate și consum responsabil. „Give” exprimă esența inițiativei – aceea de a dărui și de a contribui la binele comunității.
Fondurile obținute din vânzări vor sprijini activitatea Asociației Philippi Vision, o organizație înființată în Alba Iulia, implicată activ în proiecte dedicate comunităților vulnerabile. Printre inițiativele susținute se numără programe sociale pentru familii aflate în dificultate, acțiuni umanitare, sprijin pentru copii și proiecte educaționale menite să creeze oportunități reale pentru cei care au cea mai mare nevoie.
„Prin RE:Give ne dorim să oferim oamenilor o modalitate simplă de a face bine. Nu este doar un magazin – este un loc unde fiecare achiziție devine un gest de solidaritate”, transmit reprezentanții inițiativei.
Deschiderea magazinului marchează un pas important în extinderea impactului comunitar al asociației, aducând mai aproape de public ideea de consum responsabil și implicare socială.
Publicul este invitat să descopere magazinul RE:Give în Mercur City Center, etajul 2, și să devină parte dintr-un demers care schimbă vieți, prin gesturi simple.
Pentru mai multe informații și noutăți, urmăriți pagina de Instagram: @regive.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi” Trei tineri din Alba Iulia au avut oportunitatea de a descoperi, din interior, cum funcționează administrația locală, petrecând o zi în Cabinetul primarului și alături de viceprimarii Adina Toma și Marius Filimon. Prin inițiativa „Reprezentant pentru o zi”, organizată de Fundația Județeană […]
FOTO | Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari
Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari Weekend-ul trecut a avut loc o acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea, la care au participat peste 120 de voluntari. În acest weekend s-a desfășurat acțiunea de igienizare din […]
4 mai 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil Luni, 4 mai 2026, între orele 8.30 și 20.00, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Cunța. Se execută lucrari de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Deva-Sibiu) sunt restricționate. Se circulă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni”
Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni” Horațiu Cosma,...
VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”
Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va...
Știrea Zilei
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb...
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
Curier Județean
S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate
S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate Un nou concept de magazin ajunge...
FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi” Trei tineri din Alba Iulia au avut...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...