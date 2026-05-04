FOTO | Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni”

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat luni, 4 mai 2026, că marți va avea loc străpungerea tunelului Robești, unul dintre cele șapte tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu de pe Valea Oltului, parte a viitoarei Autostrăzi Sibiu – Pitești.

,,Vești bune pe Autostrada Sibiu – Pitești: mâine are loc străpungerea tunelului Robești pe Valea Oltului! Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robești, unul dintre cele 7 tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu de pe Valea Oltului va vedea luminița după 7 luni de la debutul lucrărilor.”, se arată în mesajul publicat de Horațiu Cosma.

Date tehnice:

  • lungime: 900 m;
  • ~200.000 m³ de rocă excavată;
  • ~60.000 m³ de beton;
  • ~4.000 tone de oțel;
  • ~70 tone de explozibil utilizate pentru dislocarea rocii dure.

Este al doilea tunel străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4.

Datele proiectului:

  • 31 km de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului;
  • 7 tuneluri însumând aproximativ 5 km;
  • 48 de poduri și viaducte cu o lungime totală de ~13 km;
  • peste 15 milioane m³ de săpături și umpluturi.

În prezent, se lucrează pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni. Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni șantierul și pe celelalte sectoare, se mai arată în mesajul postat de sursa citată.

,,În această vară vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră esențială între București, Transilvania și întreaga Europă.

Tot în această vară este programată și deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

Autostrada Sibiu – Pitești nu mai este doar o hartă colorată sau o promisiune îndepărtată. Reprezintă deja sectoare de drum modern în circulație, șantiere impresionante, tuneluri forate prin munți, viaducte care taie respirația și, cel mai important, conexiuni majore și oportunități de dezvoltare pentru toți românii”, a spus în final Horațiu Cosma.

