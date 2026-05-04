FOTO | Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni”
Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni”
Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat luni, 4 mai 2026, că marți va avea loc străpungerea tunelului Robești, unul dintre cele șapte tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu de pe Valea Oltului, parte a viitoarei Autostrăzi Sibiu – Pitești.
,,Vești bune pe Autostrada Sibiu – Pitești: mâine are loc străpungerea tunelului Robești pe Valea Oltului! Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robești, unul dintre cele 7 tuneluri ale secțiunii montane Boița – Cornetu de pe Valea Oltului va vedea luminița după 7 luni de la debutul lucrărilor.”, se arată în mesajul publicat de Horațiu Cosma.
Date tehnice:
- lungime: 900 m;
- ~200.000 m³ de rocă excavată;
- ~60.000 m³ de beton;
- ~4.000 tone de oțel;
- ~70 tone de explozibil utilizate pentru dislocarea rocii dure.
Este al doilea tunel străpuns pe Autostrada Sibiu – Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4.
Datele proiectului:
- 31 km de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului;
- 7 tuneluri însumând aproximativ 5 km;
- 48 de poduri și viaducte cu o lungime totală de ~13 km;
- peste 15 milioane m³ de săpături și umpluturi.
În prezent, se lucrează pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni. Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni șantierul și pe celelalte sectoare, se mai arată în mesajul postat de sursa citată.
,,În această vară vom finaliza revizuirea acordului de mediu și vom emite ultimele autorizații de construire pentru această legătură rutieră esențială între București, Transilvania și întreaga Europă.
Tot în această vară este programată și deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.
Autostrada Sibiu – Pitești nu mai este doar o hartă colorată sau o promisiune îndepărtată. Reprezintă deja sectoare de drum modern în circulație, șantiere impresionante, tuneluri forate prin munți, viaducte care taie respirația și, cel mai important, conexiuni majore și oportunități de dezvoltare pentru toți românii”, a spus în final Horațiu Cosma.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”
Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze” Preşedintele Nicuşor Dan a dat, luni, 4 mai 2026 asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să […]
Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani
Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani Primăria Alba Iulia, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, reamintește cetățenilor că prima carte de identitate electronică se eliberează gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani. Măsura este parte a procesului de […]
APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români
APIA: Creștere moderată a pieței autoturismelor noi în luna aprilie 2026. Care sunt principalele mărci şi modele preferate de români Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), pe baza datelor de înmatriculare publicate de DGPCI, anunță că luna aprilie a adus o creștere moderată a pieței autoturismelor noi, de 2,7%, dar și o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni”
Lucrări spectaculoase la Autostrada Sibiu-Piteşti. Străpungerea tunelului Robeşti, marți, 5 mai 2026: ,,Va vedea luminița după 7 luni” Horațiu Cosma,...
VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”
Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va...
Știrea Zilei
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb...
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
Curier Județean
S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate
S-a deschis RE:Give – magazin caritabil care transformă cumpărăturile în sprijin real pentru comunitate Un nou concept de magazin ajunge...
FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi” Trei tineri din Alba Iulia au avut...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...