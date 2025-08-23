VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei

Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei

Imagini inedite cu doi urși în habitatul lor natural au fost surpinse de camerele de monitorizare din Parcul Natural Apuseni și postate pe pagina de Facebook.

”Camerele de monitorizare din Parcul Natural Apuseni au surprins doi urși în habitatul lor natural. Aceste observații ajută la cunoașterea și protejarea faunei sălbatice din zonă. Vizitatorii sunt rugați să respecte regulile parcului și să nu abandoneze resturi alimentare, pentru siguranța lor și a animalelor”, au transmis reprezentanții Parcului Natural Apuseni.

Urșii au un miros foarte fin și uneori detectează urmele fine de miros rămase pe camera de monitorizare a faunei. Urșii detectează hrana de la câțiva kilometri distanță, iar în căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile dezvoltate.

Urșii sunt animale omnivore, hrana lor fiind vegetală, dar și de origine animală, de la pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Un obicei cunoscut al ursului este retragerea în bârlog, iarna, când zăpada se așează într-un strat gros. Face acest lucru datorită faptului că îi este imposibil să procure hrană în cantitate suficientă, așadar se retrage în barlog unde se menține într-o stare de somn, nu mănancă, ci traiește din rezerva de grăsime adunată vara și toamna. Acest somn de iarnă nu trebuie confundat cu hibernare.

Ursul NU hibernează.

Cunoscut în denumirea populară ca ursul brun, Ursus arctos este un animal sălbatic masiv cu gâtul scurt şi gros, botul conic-trunchiat, cu o coadă scurtă şi culoare brun-cafenie. Trăieşte în toate habitatele de pădure, tufărişuri şi pajişti, atât în zona alpină, cât şi în cea colinară din Munţii Carpaţi.

Ursul brun este un mamifer carnivor şi face parte din familia Ursidae. El poate ajunge până la şase sute de kilograme, aproximativ 2,5 metri lungime şi o înălţime de 1,5 metri.

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj , Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de presitigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN.

