Cum va fi VREMEA în România până în 17 mai 2026: Temperaturi de vară, apoi răcire bruscă și ploi zilnice în anumite zone: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 2 săptămâni
Meteorologii ANM au publicat luni, 4 mai 2026, estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 4–17 mai 2026. Prognoza meteo indică temperaturi maxime și minime mediate regional și perioadele cu probabilitate ridicată de precipitații.
BANAT
În prima săptămână de prognoză, valorile termice diurne se vor situa în general peste cele specifice perioadei, iar media maximelor va avea variații între 24 și 28 de grade. Cea de-a doua săptămână va debuta cu maxime de 26–27 de grade, apoi acestea vor scădea spre 21–24 de grade.
Minimele termice vor crește de la o medie de 6–7 grade în dimineața zilei de 5 mai, până la aproximativ 13 grade în 7 mai. Între 8–10 mai, media minimelor va fi de 10–12 grade, iar în 11–12 mai se va situa în jurul valorii de 13 grade, urmând apoi o scădere cu 3–4 grade.
După 6 mai, local și temporar, vor fi posibile averse aproape în fiecare zi.
CRIȘANA
Încălzirea vremii continuă până pe 5 mai, când media maximelor va ajunge la 28 de grade, mult peste normalul perioadei. În următoarele patru zile, valorile scad spre 23 de grade, apoi se vor menține între 24–26 de grade la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua. Ulterior, maximele vor varia între 20 și 23 de grade.
Minimele cresc inițial până la 13 grade în 7 mai, apoi vor oscila între 8 și 11 grade.
După 6 mai, local și temporar, sunt posibile averse aproape în fiecare zi.
TRANSILVANIA
Maximele vor crește de la 22 de grade în prima zi până la 26 de grade în 6 mai. Între 7–11 mai vor oscila între 22 și 25 de grade, apoi vor scădea spre 19–22 de grade.
Minimele cresc de la 5 grade în 5 mai la 10 grade în 8 mai, apoi se vor situa între 7 și 11 grade.
După 6 mai, local, sunt posibile averse în fiecare zi.
MARAMUREȘ
Vremea se încălzește până pe 6 mai, când maximele ating 26–27 de grade. În 7 mai scad cu 4–5 grade și se mențin până pe 9 mai, apoi ajung la 23–24 de grade în 10–11 mai și scad ulterior spre 18–22 de grade.
Minimele cresc de la 6 grade la început, până la 11 grade în 7–8 mai, apoi vor oscila între 7 și 10 grade.
După 6 mai, sunt posibile averse aproape zilnic.
MOLDOVA
Maximele vor varia în general între 20 și 24 de grade.
Minimele cresc de la 6–7 grade la 12 grade în 8 mai, apoi se vor situa între 8 și 11 grade.
Începând cu 7 mai, până la finalul intervalului, vor fi averse zilnic, local și temporar.
DOBROGEA
În primele patru zile, maximele vor fi în jur de 18 grade, apoi vor crește la 22 de grade pe 8 mai și se vor menține între 20 și 23 de grade până la finalul perioadei.
Minimele cresc de la 6 grade la 12 grade în 9 mai, rămân relativ constante până pe 12 mai, apoi vor scădea ușor.
Probabilitatea de averse va fi mai ridicată după 7 mai.
MUNTENIA
Până pe 12 mai, temperaturile vor crește: maximele de la 21 la 26 de grade, iar minimele de la 6 la 12–13 grade. După acest interval, valorile scad cu 3–4 grade.
Averse izolate până pe 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape zilnic.
OLTENIA
Maximele vor varia între 23 și 26 de grade, caracterizând o vreme mai caldă decât normalul perioadei.
Minimele cresc de la 5–6 grade la 12–13 grade în 11–12 mai, apoi se vor situa între 9 și 12 grade.
Averse izolate până pe 7 mai, apoi pe arii mai extinse și frecvente.
LA MUNTE
Maximele vor fi în general între 10 și 15 grade, iar minimele între 3 și 7 grade.
Până pe 6 mai, vor fi averse pe suprafețe mici, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic.
