VIDEO | Peste 40 de PERCHEZIȚII în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne
Peste 40 de PERCHEZIȚII au fost efectuate joi în județul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din Alba. 8 persoane au fost reținute și 42 audiate într-un dosar de tăieri ilegale de lemne.
La data de 25 septembrie a.c, aproximativ 210 polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cu sprijinul structurilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au efectuat o razie în zona de nord a județului Sibiu, în cadrul căreia au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Brateiu, Alma și Dumbrăveni, într-o cauză penală ce vizează infracțiuni de luare de mită, dare de mită, delapidare, complicitate la delapidare, tăiere fără drept de arbori în formă agravată, tăiere fără drept de arbori și complicitate la tăiere fără drept de arbori.
Din probatoriul administrat până la această dată s-a stabilit că, în perioada iulie – septembrie 2025, un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Brateiu, ar fi permis mai multor persoane să exploateze material lemnos din fondul forestier național, fără documente legale și fără marcaje corespunzătoare materialului lemnos, în schimbul unor sume de bani sau foloase necuvenite. De asemenea, bărbatul ar fi fost sprijinit de alte persoane în activitatea infracțională, prin aceea că persoanele ar fi ascuns urmele cioatelor tăiate, prin incendiere, acoperire sau extragere rădăcini.
În urma efectuării perchezițiilor au fost identificate și ridicate, în vederea indisponibilizării, 42 de telefoane mobile, sumele de 107.183 de lei și 10.120 de euro, un pistol cu bile, 6 drujbe, un ciocan, 2 pene precum și cantitatea de 219,06 mc material lemnos.
În cadrul perchezițiilor efectuate, într-o anexă a unui imobil din Brateiu, polițiștii au identificat un exemplar de căprior, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni, pentru care persoana care îl deținea captiv, respectiv un localnic de 71 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență. În continuare se desfășoară activități în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de braconaj prin vânătoare de către o persoană care nu posedă permis de vânătoare.
În urma administrării probatoriului, 8 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 57 de ani, toți domiciliați în comuna Brateiu, au fost reținuți pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând a fi prezentați în cursul acestei zile instanței, cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Totodată, procurorul a dispus audierea a 42 de persoane.
Pe parcursul raziei, au fost instituite și filtre rutiere, fiind controlate peste 50 de autovehicule, efectuate 44 de testări pentru consumul de alcool și aplicate 7 sancțiuni în valoare de 2215 lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul mai multor structuri operative ale IPJ Sibiu, respectiv: Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciul de Ordine Publică, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Criminalistic.
De asemenea, au participat polițiști din cadrul structurilor IPJ Alba, IPJ Vâlcea, IPJ Hunedoara, IPJ Brașov, IPJ Covasna, sprijiniți de Brigada Mobilă de Jandarmi Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu, o echipă canină și 10 specialiști din domeniul forestier.
În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în vederea documentării întregii activități infracționale, și a recuperării prejudiciului.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
