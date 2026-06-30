VIDEO | Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan

Peste 25 de percheziții la o rețea de familie, cu sprijinul polițiștilor din Alba, acuzată că exploata sute de persoane: Se foloseau de o asociație caritabilă ca paravan

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale, alături de procurorii DIICOT, au descins în mai multe locații din județul Bihor, într-un dosar care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, suspectat de trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost pusă pe picioare în 2020 de un bărbat de 55 de ani, identificat ca lider. Alături de el, alți membri ai familiei ar fi construit o rețea bine organizată, la care s-au alăturat, în timp, încă șapte persoane.

Surse judiciare indică faptul că liderul ar fi Pașca Viorel-Teodor, un cunoscut „filantrop” cu apariții în presă, iar printre apropiați s-ar regăsi Pașca Florica, Pașca Daniel-Sabin, Pașca Viorel-Emanuel și Pașca Abel-Timotei, scrie Știri pe surse.

Scopul, spun procurorii, era unul clar, obținerea de bani din exploatarea unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate extremă.

La acțiune participă și polițiștii și specialiștii criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, inspectoratelor de poliție județene Alba, Sibiu, Cluj și Mureș, polițiștilor de investigații criminale din inspectoratelor de poliție județene Cluj, Alba, Mureș și Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj- Napoca.

Comunicatul transmis de Poliția Română:

Astăzi, 30 iunie, polițiștii Direcției Investigații Criminale din Poliția Română, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 27 de mandate de percheziție, în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Cercetările, declanșate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au reliefat faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

Astfel, sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, în intervalul cuprins între 2020 și luna iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire.

Persoanele vătămate, aduse din multiple unități spitalicești și direcții de asistență socială din mai multe județe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială de către liderul grupării, persoană fizică care nu ar fi deținut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate, așa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.

Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condițiile legii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii.

Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient.

De asemenea, investigațiile efectuate au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor și specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, inspectoratelor de poliție județene Alba, Sibiu, Cluj și Mureș, polițiștilor de investigații criminale din inspectoratelor de poliție județene Cluj, Alba, Mureș și Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj- Napoca.

Având în vedere necesitatea adaptării modalităților de executare a activităților la situația concretă a persoanelor vătămate identificate pe parcursul urmăririi penale, acțiunea beneficiază de suportul specialiștilor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

De asemenea, la anumite locații în care sunt efectuate percheziții domiciliare, echipele sunt însoțite de medici specialiști și asistenți medicali din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” și ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureș și Iași, precum și de personal medical de specialitate, inclusiv psihologi și specialiști în consilierea psihologică a victimelor, din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență al MAI și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care asigură suport logistic cu autospecialele pentru transport personal și victime multiple.

Este vizată cu prioritate salvarea vieții și protejarea integrității fizice și psihice a victimelor, prin efectuarea triajului medical, asigurarea asistenței medicale de urgență, examinarea fizică și implementarea măsurilor necesare pentru preluarea acestora în condiții de siguranță.

Totodată, împreună cu specialiștii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și cu celelalte instituții competente, sunt dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistență și îngrijire, capabile să asigure condiții adecvate de protecție, supraveghere și recuperare.

Pentru un răspuns medical adecvat și rapid în acordarea asistenței de specialitate pentru persoanele identificate în cadrul activităților de urmărire penală, a fost constituit un spital mobil încadrat cu personal medical și dotat cu echipamentele necesare evaluării și acordării de îngrijiri medicale de urgență.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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