Foto | Cum au decurs testările arbitrilor de Liga 3 din Alba în vederea sezonului competițional 2026/2027

Cum au decurs testările arbitrilor de Liga 3 din Alba în vederea sezonului competițional 2026/2027

În perioada 17–18 august 2026, arbitrii din cadrul Comisiei Județene a Arbitrilot (CJA) Alba, care fac parte din lotul Ligii 3, au susținut testările organizate în vederea începerii unui nou sezon competițional.

Este vorba de sezonul competițional 2026/2027.

Temele prezentate, testările teoretice și video s-au desfășurat la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, iar testările fizice au avut loc pe terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal Buftea.

„Aceste testări reprezintă o etapă importantă în pregătirea arbitrilor pentru sezonul 2026/2027, reunind evaluarea pregătirii fizice, a cunoștințelor teoretice și a capacității de analiză a fazelor de joc.

Mult succes tuturor în noul sezon!”, au transmis reprezentanții CJA Alba.

sursa foto: CJA Alba

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