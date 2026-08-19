Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute online solicitările

La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc miercuri, 19 august 2026 ședința de lucru a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, Vincze Andras, cu participarea reprezentanților serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari din județ.

Principalele teme abordate au vizat cardul național și cardul european de asigurări sociale de sănătate, precum și activitatea Direcției Stabiliri și Plăți Prestații din cadrul Casei Județene de Pensii Alba.

Silvia Puie, director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba, a prezentat informații privind utilizarea și valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate, document care permite persoanelor asigurate accesul la prestațiile medicale necesare pe durata unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Începând cu 1 octombrie 2025, cardul european are o valabilitate de 10 ani pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani, iar pentru copii este valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru celelalte categorii de asigurați, valabilitatea standard este de 2 ani.

Datele prezentate arată o creștere importantă a numărului de solicitări în perioada verii. În primele șapte luni ale anului 2026, CAS Alba a emis 5.114 carduri europene de sănătate, dintre care 1.168 în luna iunie și 1.560 în luna iulie.

Totodată, Alina Moldovan, director economic al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, a prezentat facilitățile online disponibile pentru solicitarea cardului european, precum și informații privind dezvoltarea platformei E-sănătate, prin intermediul căreia asigurații vor putea avea acces la informații din istoricul medical și la date privind disponibilitatea serviciilor medicale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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