VIDEO | Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord

Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord

Calul care își făcea veacul pe strada Alcalá de Henares din Alba Iulia a murit după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr șofer.

Evenimentul rutier s-a produs pe data de 19 august, în jurul orei 00:30, chiar în zona în care animalul fusese zărit de mai multe ori în ultima perioadă. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula din sens opus.

Șoferul implicat, un tânăr de doar 18 ani

În imagini se observă cum calul sare brusc în fața autoturismului, iar șoferul nu mai are timp să evite impactul, animalul fiind lovit mortal.

La volan se afla un tânăr de doar 18 ani, care avea permisul de conducere de aproximativ o lună. Imediat după accident, acesta a fost vizibil afectat de cele întâmplate și și-a reproșat că poate ar fi putut evita impactul dacă era mai atent la drum.

,,Nu înțeleg cum dracu a ieșit. Aveam centura. Am 18 ani, permisul de doar o lună. Trebuie să fiu mai atent la drum”, spune tânărul afectat emoțional la scurt timp după impact.

În urma incidentului, autoturismul tânărului a fost puternic avariat.

ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional!

Inevitabilul s-a produs

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au relatat, în repetate rânduri, faptul că animalul a fost surprins, de mai multe ori, pe carosabil, existând un risc permanent pentru participanții la trafic. Totuși, proprietarul sau autoritățile competente nu au luat măsuri, iar inevitabilul s-a produs.

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