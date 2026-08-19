Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat mietrcuri, 19 august 2026 că, începând de marți, 25 august 2026, ora 10:00, și până la 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2026.
Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți.
Înscrierea se va realiza prin aplicația online AFM: https://inscrierionline.afm.ro (link AICI)
VALOAREA ECOTICHETELOR
18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.
La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.
În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicației.
Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale Canicula revine în România în perioada 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10. Va fi cod portocaliu în Alba și alte 7 județe și cod galben în restul țării. […]
Concursul separat de admitere la liceu din 2027 ar putea fi amânat: Proiectul Ministerului Educației, aspru criticat
Concursul separat de admitere la liceu din 2027 ar putea fi amânat: Proiectul Ministerului Educației, aspru criticat Concursul separat de admitere la liceele din România, care ar urma să fie organizat din 2027 pentru maximum 50% dintre locuri, ar putea fi amânat, a anunțat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, pe pagina de Facebook. Acesta […]
,,Românul va găsi o soluție”. Reacția unui cunoscut expert în conducere defensivă după ce semnalizările Poliției ar putea dispărea de pe Waze
,,Românul va găsi o soluție”. Reacția unui cunoscut expert în conducere defensivă după ce semnalizările Poliției ar putea dispărea de pe Waze Limitarea alertelor privind prezența poliției pe aplicațiile de navigație, precum Waze, îi face pe șoferii din România să caute metode alternative de semnalizare. Pe rețelele sociale au apărut discuții despre folosirea unor pictograme […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare
Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare Administrația Fondului...
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de...
Știrea Zilei
Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a fost înlocuită măsura inițială a controlului judiciar
Bărbat de 30 de ani, din Alba, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat și violat concubina: De ce a...
VIDEO | Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord
Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini...
Curier Județean
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute online solicitările
Câte carduri europene de sănătate au fost eliberate în Alba în primele 7 luni din 2026: Cum pot fi făcute...
19 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina continuă să depășească pragul de 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș....
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...