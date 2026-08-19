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Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Rabla Auto 2026: O nouă sesiune de înscrieri are programat startul în 25 august. Care sunt documentele necesare

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat mietrcuri, 19 august 2026 că, începând de marți, 25 august 2026, ora 10:00, și până la 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2026.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți.

Înscrierea se va realiza prin aplicația online AFM: https://inscrierionline.afm.ro (link AICI)

VALOAREA ECOTICHETELOR

18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicației.

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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