20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale
20-24 august 2026 | Canicula revine în România: Cod portocaliu în Alba și alte 7 județe. Maxime de 39 de grade și nopți tropicale
Canicula revine în România în perioada 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10. Va fi cod portocaliu în Alba și alte 7 județe și cod galben în restul țării. Valul de căldură aduce temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.
În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest.
Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
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Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).
COD GALBEN 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10
Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.
COD PORTOCALIU 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10
În Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.
Pentru siguranța dumneavoastră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”” al județului Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri:
-Evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare!
-Evitați expunerea prelungită la soare!
-Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!
-Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!
-Consumați fructe și legume proaspete!
-Evitați deplasările la orele de vârf; dacă totuși este necesar, deplasați-vă prin locuri umbrite și faceți repaus.
De asemenea, pe cât posibil, păstrați legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici. La cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate, contactați medicul de familie.
În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise https://www.meteoromania.ro/avertizari/
Accesați https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
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