VIDEO | Peste 150 de tineri din Alba au participat la o ,,altfel” de activitate organizată de polițiști. ,,Dă-ți jos masca!”, inițiativă de prevenire a riscurilor consumului de droguri
,,Dă-ți jos masca!”, o inițiativă națională de prevenire și conștientizare a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor a fost organizată de IPJ Alba.
Peste 150 de tineri au participat la activitatea mentiă să îi ajute să conștientizeze implicațiile sociale și legale ale consumului/traficului de droguri.
În cadrul activității, mai multe persoane care au dus o luptă cu dependența de stupefiante, au povestit despre riscurile pe care acestea le aduc vieții.
Astăzi, 21 octombrie 2025, în contextul campaniei ,,Dă-ți jos masca!”, o inițiativă națională de prevenire și conștientizare a riscurilor asociate consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Penitenciarului Aiud, au organizat o activitate informativ-preventivă, al cărei scop l-a reprezentat creșterea gradului de informare și conștientizare privind consecințele legale și sociale ale consumului/traficului de droguri.
În cadrul evenimentului, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Penitenciarului Aiud, au inițiat și au ghidat o dezbatere tematică, având ca punct de plecare experiența de viață, alegerile, dar și consecințele acestora, desprinse din confesiunile a trei persoane private de libertate.
Astfel, peste 150 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, au participat la o ,,altfel” de activitate, menită să îi ajute să conștientizeze implicațiile sociale și legale ale consumului/traficului de droguri.
,,Școala vieții are o singură vacanță. Pentru mine, vacanța aceasta este la Aiud.”
Pentru un absolvent al Facultății de Matematică și Informatică, în vârstă de 31 de ani, dependența a însemnat o luptă între sevraj și conștiință, o luptă câștigată, afară, de sevraj, iar în penitenciar, după 6 luni, de conștiință. Conștient de faptul că a ajuns ,,să rătăcească” în viață din cauza drogurilor, acesta i-a îndemnat pe tineri să privească în interior, nu în exterior, întrucât anturajul, rețelele de socializare și plăcerile de moment au efecte nocive asupra viitorului lor. Din punctul său de vedere, libertatea și familia sunt valorile care ar trebui să te facă să te simți invincibil, nu drogurile.
Povestea sa a subliniat un mesaj-cheie: ,,Adevărata combinație e să fii tu însuți. Traficul nu e o combinație.”.
,,Cel mai bine e să discuți problema, nu să te afunzi în ea.”
Pentru un tânăr de 24 de ani, la început de carieră în domeniul IT, traficul de droguri de mare risc și jocurile de noroc l-au condus spre depresie, anxietate și dependență. Conștientizează că așa-zisa ,,distracție” a avut un preț mare, iar libertatea pe care, deocamdată, a pierdut-o, pe de-o parte, din cauza anturajului, din dorința de a aparține unui grup, de a fi precum ceilalți, pe de altă parte, din cauza curiozității, îi răpește acum timpul de a fi alături de copilul său.
Povestea lui Dorin le-a transmis tinerilor un alt mesaj-cheie, și anume acela că ,,Un pas greșit te poate urmări toată viața.”.
,,Curiozitatea și teama de a nu fi exclus.”
Acestea au fost motivele care l-au determinat pe Daniel, în vârstă de 38 de ani, să consume droguri. Avea 16 ani când anturajul și dorința de a vedea cum te simți l-au împins să consume droguri. Încarcerat în alte două țări și, ulterior, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, în România, acesta i-a îndemnat pe tineri să nu încerce lucruri noi, doar pentru a nu fi excluși sau din dorința de a vedea cum este. Acum, într-un moment în care tatăl său ar avea nevoie de el, nu poate să îi fie alături, iar asta din cauza unei alegeri, care, de fapt, a fost o decizie cu ghinion, pe termen lung.
De această dată, tinerilor le-a fost transmis un alt mesaj-cheie: ,,Cine îți oferă droguri nu e un prieten, ci un pericol.”.
,,În ceea ce privește această activitate, m-a ajutat mult să înțeleg faptul că toți suntem doar niște oameni și că unii ne putem redresa, deoarece niciodată nu e prea târziu. Mă bucur că am luat parte și urez tot binele din lume nu doar celor încarcerați, ci tuturor oamenilor închiși în propria libertate, așa cum a spus și Ș.”, a transmis, la finalul activității, un tânăr.
Transmitem mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean Alba care, și de această dată, s-a alăturat demersului inițiat de polițiștii Biroului Siguranță Școlară.
De asemenea, adresăm mulțumiri Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru sprijinul acordat, a transmis IPJ Alba.
