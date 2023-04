VIDEO| PERCHEZIȚII în Apuseni: Mii de țigarete nemarcate fiscal găsite de polițiști la mai multe persoane, în Vadu Moților

VIDEO| Modificări ale traficului în Cartierul Lipoveni din Alba Iulia: Precizări din partea primarului Gabriel Pleșa

Astăzi, 21 aprilie, în timpul unei curse cu unul din noile autobuze electrice din Alba Iulia, primarul Gabriel Pleșa a „atacat” și problema traficului din cartierul Lipoveni.

„De săptămâna viitoare, am tot evitat dar nu mai putem evita, va trebui să intrăm cu lucrările de iluminat public pe strada Mărășești, pentru că, la traficul care era acolo, să mai începem și lucrări era un adevărat blocaj fantastic.

Din nefericire, acum 10 ani sau 12 ani, când s-a modernizat culoarul 4 CFR, nu au avut inspirația atunci, cei care au dat autorizația pentru aceste lucrări, să-i oblige pe cei de la CFR sau cei care au făcut lucrările, să facă un pasaj acolo, la fel cum a făcut domnul primar, care are un pasaj la Sântimbru și care nu mai are o problemă.

Mai mult, celelalte două treceri la nivel cu calea ferată, pe strada Olteniei și o altă stradă s-au închis, astfel municipiul rămâne cu doar o singură trecere la nivel cu calea ferată.

Am hotărât ca Mărășeștiul să fie sens-unic, am lăsat Gheorghe Doja și București cu dublu sens, dar, și cred că aici doare cel mai tare, am interzis parcările stânga-dreapta, pentru că știm bine că făceam un adevărat slalom printre parcări.

Am spus celor care au două mașini, cu două sau trei luni în urmă am achiziționat un teren pe Mărășești, lângă proprietatea noastră, fosta grădiniță, în primă fază o să-l facem parcare publică pentru cei care sunt în zonă și vor să își ducă mașinile acolo.

Nu ma socotit, dar undeva la 40-45 de locuri vom putea să facem, pentru a doua mașină, pentru că așa mi s-a spus, că pe prima o bagă în curte, dar ce fac cu a doua”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.