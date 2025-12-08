VIDEO | Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, recepția finală, suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție: Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord
Pe autostrada A10 Sebeș–Turda, recepția finală este suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție. Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord.
Antreprenorul Pizzarotti efectuează, în această perioadă, lucrări pe Lot 1 al autostrăzii A10, în zona Alba Iulia Nord, pentru remedierea unor deficiențe constatate în cadrul perioadei de garanție.
În zona dealului de la pârâul Iovului, unde de-a lungul timpului au existat mai multe alunecări de teren, atât în perioada de construcție, cât și după darea în circulație a autostrăzii, antreprenorul efectuează lucrări pentru remedierea deficiențelor. În zonă poate fi observată și o mică „cocoașă”, semn al unei posibile alunecări de teren mai mici. În acest sens, se utilizează și o foreză mai mică, probabil pentru stabilizarea terenului.
Tot în zona Alba Iulia Nord, înspre Sântimbru, există un plan de alunecare masiv, mai vechi, care, din fericire, nu a afectat zidul de coloane forate ce sprijină taluzul, iar ancorele nu au fost afectate.
Citește și: VIDEO| Alunecările de teren de pe autostrada A10 Sebeș – Turda, poveste fără sfârșit: Risc pentru o nouă surpare la Alba Iulia Nord
Această alunecare masivă a fost bine documentată încă din 2023 de ziarulunirea.ro. La momentul respectiv, au fost instalate înclinometre pentru monitorizarea deplasării versantului. Chiar dacă momentan nu afectează corpul autostrăzii, prin amploarea și suprafața pe care se întinde, pe termen lung aceasta ar putea reprezenta un risc, existând posibilitatea ca versantul să cedeze peste autostradă.
În această zonă, constructorul efectuează lucrări de excavare pentru a remedia, cel puțin parțial, deficiențele constatate.
O problemă majoră este că o mare parte din această alunecare masivă se află în afara culoarului de expropriere. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, constructorul invocă constant acest aspect.
Prin lucrările efectuate la Alba Iulia Nord, antreprenorul Pizzarotti încearcă să remedieze deficiențele constatate în perioada de garanție, procesul de recepție finală fiind suspendat ca urmare a descoperirii unor vicii.
Citește și: VIDEO| Pe A10 Sebeș-Turda, plan de alunecare, IMENS, la Alba Iulia Nord: Risc ca versantul să vină peste autostradă
„Antreprenorul Pizzarotti derulează în prezent lucrări de remediere a deficiențelor constatate în cadrul perioadei de garanție aferente obiectivului de investiții Autostrada A10, Lot 1, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 845/2018. În baza art. 28 alin. (1) din actul normativ menționat, procesul de recepție finală a fost suspendat ca urmare a constatării unor vicii apărute în perioada de garanție, care pot fi înlăturate de către Antreprenor.
Recepția finală va fi realizată în momentul în care vor fi întrunite toate condițiile legale prevăzute de H.G. 845/2018. Comisia de recepție finală va putea decide admiterea recepției finale numai dacă nu vor mai fi identificate vicii”, au declarat reprezentanți DRDP Cluj la solicitarea ziarulunirea.ro.
Zona dealurilor de la Alba Iulia Nord i-a provocat mari dificultăți constructorului, atât pe timpul construcției autostrăzii, cât și după darea acesteia în circulație.
