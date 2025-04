VIDEO | ”Păștenii” de la Vinerea, obicei vechi păstrat cu sfințenie de 77 de ani. Localnicii de 60 de ani, îmbrăcați în costume populare, duc vinul și pâinea la Biserică

Tradiția „Păștenilor” la Cugir: Obicei vechi, păstrat an de an în Săptămâna Mare, înainte de Paște Miercuri, 16 aprilie 2025, orașul Cugir a găzduit unul dintre cele mai vechi și reprezentative obiceiuri ale Săptămânii Mari – tradiția „Păștenilor”. În acest an, la Biserica „Sfânta Treime” din Cugir, 78 de pășteni – femei și bărbați care […]