VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente

Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente

Festivalul Internațional de Folclor Aiud continuă sâmbătă, 9 august 2025, cu tradiționala paradă a portului popular. Evenimentul a început la ora 09:30, în Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu, cu participarea a 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente.

Aiudenii, dar și cei prezenți sâmbătă dimineața în centrul orașului au intrat în contact cu tradițiile, obiceiurile, muzica și dansurile aduse de ansamblurile participante.

La cea de-a XIII-a ediție a festivalului participă peste 300 de dansatori și interpreți, membri ai ansamblurilor folclorice din: Bosnia și Herțegovina, Cipru, Columbia, Egipt, Grecia, Mexic, Serbia și Ucraina.

Alături de aceste ansambluri internaționale, publicul aiudean se va bucura și de prezența pe scena festivalului a unor formații de renume din România: Ansamblul Folcloric Dor Transilvan, Ansamblul Folcloric Valea Târnavelor Ansamblul de dansuri maghiare Pipacs din Ciumbrud și Ansamblul Folcloric Doina Aiudului.

Festivalul a debutat miercuri, 6 august 2025, cu un spectacol aniversar susținut de Ansamblul Folcloric Doina Aiudului, care, în acest an, sărbătorește 25 de ani de la înființare.

În serile următoare, toate ansamblurile au urcat pe scena festivalului, încântând publicul cu minunatele costume tradiționale, muzica și dansurile specifice fiecărei țări, fără să lipsească surprizele pregătite cu ocazia acestui regal folcloric.

Organizat sub egida Consiliului Județean Alba, a Centrului de Cultură „Augustin Bena” și a Primăriei Municipiului Aiud, festivalul își reconfirmă statutul de pod intercultural între continente, reunind în această ediție peste 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente – Columbia, Mexic, Egipt, Georgia, Algeria, Ucraina, Cipru, Bosnia și Herțegovina și Polonia – alături de ansambluri reprezentative ale României și ale județului Alba.

Timp de cinci zile, municipiul Aiud pulsează în ritmuri multiculturale, transformat într-un spațiu viu al diversității etnofolclorice. Spectacolele în aer liber, paradele portului tradițional, atelierele de dans și muzică, precum și interacțiunile directe între public și artiști creează o experiență culturală deopotrivă participativă și educativă, în spiritul păstrării și promovării patrimoniului cultural imaterial al umanității.

Această ediție aduce o paletă sonoră și coregrafică impresionantă – de la dansurile spectaculoase ale Anzilor columbieni și ritmurile solare ale Mexicului, la mișcările ritualice ale Egiptului și rafinamentul stilizat al folclorului georgian. Ansamblurile din Europa Centrală și de Est – Polonia, Ucraina, Bosnia – propun o relectură contemporană a tradiției, în timp ce țările din bazinul mediteranean, precum Cipru și Algeria, oferă o perspectivă rar întâlnită asupra folclorului afro-euro-asiatic.

Pe scena festivalului, România își etalează bogăția identitară prin evoluțiile unor ansambluri de prestigiu, iar județul Alba fiind reprezentat de formații care aduc în prim-plan specificul transilvănean autentic.

Festivalul Internațional de Folclor Aiud – CIOFF este o sărbătoare a tradițiilor, dar și un veritabil laborator intercultural, în care patrimoniul imaterial este transmis, reinterpretat și valorizat. Pentru comunitatea locală, evenimentul este o oportunitate de a-și reafirma vocația europeană și vocația de gazdă a valorilor universale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI