VIDEO | Parada militară dedicată Zilei Naționale a României de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Ora, militarii străini participanți, repetiții și restricții de circulație

Parada militară dedicată Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia: Ora, militarii participanți, repetiții și restricții de circulație

Unul dintre cele mai așteptate momente ale Zilei Naționale a României, sărbătorită și la Alba Iulia, este parada militară de 1 Decembrie.

Acum câteva zile, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a participat la o ședință care a avut ca și temă principală parada de 1 decembrie de la Alba Iulia. Astfel, în data de 29 urmează o repetiție generală, iar pe 27 noiembrie se vor anunța restricțiile de circulație.

Până în acest moment a fost confirmată prezența unui pluton al forțelor militare poloneze care urmează să defileze la parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Zilele următoare, foarte probabil, urmează să fie confirmate și trupe din partea militarilor francezi, pe lângă participanții forțelor române.

Parada se va desfășura în locul tradițional, Bulevardul 1 Decembrie, dar traseul a fost gândit în așa măsură încât oamenii care doresc să observe parada să nu fie înghesuiți: ,,Ne dorim foarte mult ca toată lumea să poată să vadă această paradă militară și, tocmai de aceea, se va merge în dispozitiv de defilare, nu doar până la intersecția cu strada Cloșca, ci până în capăt la strada Horea”, a declarat edilul.

Conform programului evenimentului parada urmează să aibă loc la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Această ora a fost modificată față de anii trecuți deoarece anumite persoane din conducerea României urmează să participe la festivitățile dedicate Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan și Mircea Abrudean, Preşedinte al Senatului României au confirmat prezența pentru acest eveniment.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu și George Simion vin de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională – la Alba Iulia. Prezența celor doi în Capitala Marii Uniri a fost confirmată pe rețelele de socializare.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, va fi prezent la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Participarea acestuia a fost anunțată pe rețelele de socializare de Gelu Vișan, un apropiat al lui Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI