Prezența suveraniștilor Călin Georgescu și George Simion, anunțată la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională. Unde vor fi prezenți

Călin Georgescu și George Simion vin de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională – la Alba Iulia. Prezența celor doi în Capitala Marii Uniri a fost confirmată pe rețelele de socializare.
Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, va fi prezent la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Participarea acestuia a fost anunțată pe rețelele de socializare de Gelu Vișan, un apropiat al lui Georgescu.
,,Pe 1 Decembrie 2025, vom fi alături de domnul Președinte Călin Georgescu la Alba Iulia, pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României!
Începând cu ora 09, pe 1 Decembrie 2025, ne vom reuni la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, situat pe str. Mihai Viteazul, în fața porții a treia a cetății Alba Carolina.
Vă așteptăm pe toți patrioții români, din orașe și sate, din toate colțurile țării, din Ardeal, Țara Românească și Moldova, Bucovina, Maramureșul Străvechi, Țara Moților, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, pe cei care sunt în afara țării, românii din Basarabia, Bucovina de dincolo de graniță și Ținutul Herța, cei Din Valea Timocului, din zona Vidinului și pe toți românii, oriunde v-ați afla în lume, să fim împreună la Marea Sărbătoare Națională și să ne bucurăm de frumusețea, forța și măreția Poporului Român și a Națiunii Române!
Să venim cu mic cu mare, cu steaguri și eșarfe tricolore, în costume populare, așa cum am făcut de fiecare dată, să arătăm măreția acestui minunat popor român, care știe să-și venereze înaintașii și să-și cinstească istoria!
Trăiască Poporul Român și Națiunea Română! Trăiască România Suverană, Liberă și Independentă!”, a scris Vișan pe Facebook.
Și George Simion a anunțat că va veni la Alba Iulia și va participa începând cu ora 9.00 la Marșul Unirii, organizat în fiecare an de Ziua Națională, cu plecare din Gara Alba Iulia până în Cetate.
AUR a depus cerere de autorizare la Primăria Alba Iulia pentru organizarea Marșului Unirii luni, 1 decembrie 2025, între orele 8.00-12.00.
Și Adrian Bogdan, fostul viceprimar de la Sebeș, îi îndeamnă pe români să vină alături de George Simion la Alba Iulia printr-o postare recentă în mediul online: ,,1 Decembrie nu e o zi „domoală”. E ziua în care străbunii au rupt lanțurile și au spus: -„De azi, de aici, suntem UN SINGUR popor!”
În fruntea Marșului Unirii, ca în fiecare an, fără frică, fără compromisuri. Cu Dumnezeu înainte și cu România în piept! Chem toți românii la Alba -Iulia în Cetatea de suflet a Românilor! Veniți la Alba Iulia! Să fim o forță care nu mai poate fi ignorată. Să arătăm că România aparține românilor, nu străinilor! Să strigăm cât ne ține glasul: „Suntem neam SUVERAN și nu ne plecăm!”
