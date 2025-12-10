VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei

O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei

O nouă creşă se află în construcţie în Blaj, la intrarea în Tiur, mai exact în „Lunca Ciufudului”. Creșa, care va avea 40 de locuri, este construită în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Finanţarea, de 11,8 milioane de lei, este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Lucrările au început în august. Promisiunea constructorului e că va putea fi dată în funcţiune la începutul anului şcolar viitor”, a declarat, pentru ziarulunirea.ro, primarul Gheorghe Valentin Rotar. Edilul a precizat că administraţia locală a asigurat tot ceea ce înseamnă racordul la utilităţi – apă, curent, gaz.

Atunci când municipalitatea a depus cererea în vederea obţinerii fondurilor europene necesare pentru construirea creşei, proiectul a avut cel de-al 13-lea punctaj din cele 228 de cereri înregistrate la nivel naţional, 60 dintre ele primind finanţare.

Proiectul de tip „creșă mică” face parte din categoria creșelor nZEB (near-Zero Energy Building). Ea va fi dotată cu panouri solare și fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. Anvelopa clădirii va fi foarte bine izolată termic, cu uși și geamuri izolante.

Clădirea va fi, de asemenea, dotată cu pompe de căldură. Creșa va avea săli de joacă, dormitoare, sală pentru festivități, bucătărie și spălătorie proprie, cabinet medical, spații administrative și spațiu de joacă amplu, în aer liber. Numărul angajaţilor va fi de 18. Ea va deservi în special familiile cu copii mici din cartierele Berc, Izvoarele, Veza și localitatea aparținătoare Tiur.

În Blaj mai este o creşă, care are o capacitate de 40 de locuri. „Dacă mai e nevoie, o să mai facem o creşă”, a punctat primarul Rotar.

În ceea ce priveşte creşa de pe strada Eroilor, ea şi-a deschis uşile pentru antepreşcolarii din municipiu în urmă cu doi ani. Creşa a fost amenajată într-un spaţiu în care anterior a fost o grădiniţă. Valoarea investiţiei s-a ridicat în final la aproape 4,9 milioane de lei, din care contribuția de la bugetul local a fost de aproape 2 milioane de lei, restul fiind fonduri europene.

