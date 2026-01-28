VIDEO | O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman
O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman
Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat din nou, marți, 27 ianuarie 2026, decizia în dosarul fostului ministru și deputat Dan Vîlceanu, acuzat că și-ar fi agresat colegul, pe deputatul liberal de Alba Florin Roman, într-o discuție tensionată în Parlament.
Instanța amintiă a amânat pronunțarea pentru 10 februarie 2026.
Instanța analizează dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ca dosarul să intre în faza de judecată.
În luna mai 2024, Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman susţinând că a fost agresat fizic. Potrivit procurorilor, Dan Vîlceanu l-ar fi lovit și chiar l-ar fi mușcat de nas pe Roman.
„Am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, declara, la acea vreme, Florin Roman.
Imagini cu altercaţia dintre cei doi au apărut în spaţiul public, fiind surprinse de camerele de luate vederi. Roman ar fi avut nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale după acest incident.
Dan Vîlceanu neagă însă aceste acuzații și spune că și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar trebui să fie privite cu atenție, pentru că el ar fi fost provocat în această discuție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri privind achitarea cursei
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri privind achitarea cursei Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul ar fi fost anumite neînțelegeri privind achitarea cursei. Potrivit IPJ Mureș, „La data […]
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește estimările anterioare, din 2020, cu privire la finalizarea Autostrăzii A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac, cu o lungime totală de aproximativ 580 de kilometri. „În cazul uneia dintre infrastructuri, autostrada A1 din România, perspectivele s-au îmbunătățit: în prezent, toate […]
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un real pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze. Medicii avertizează că, în această perioadă, sistemul imunitar este mai scăzut, iar virozele sunt în creștere. Aceștia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman
O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut...
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri privind achitarea cursei
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția medicală
Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția...
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Curier Județean
VIDEO | Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe magazine din oraș alimente, băutură și produse cosmetice
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe...
Peste 350 de elevi au participat la activități de prevenire a violenței în mediul școlar, organizate de IPJ Alba
Peste 350 de elevi au participat la activități de prevenire a violenței în mediul școlar, organizate de IPJ Alba Peste...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...