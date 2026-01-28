VIDEO | O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman

O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat din nou, marți, 27 ianuarie 2026, decizia în dosarul fostului ministru și deputat Dan Vîlceanu, acuzat că și-ar fi agresat colegul, pe deputatul liberal de Alba Florin Roman, într-o discuție tensionată în Parlament.

Instanța amintiă a amânat pronunțarea pentru 10 februarie 2026.

Instanța analizează dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ca dosarul să intre în faza de judecată.

În luna mai 2024, Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman susţinând că a fost agresat fizic. Potrivit procurorilor, Dan Vîlceanu l-ar fi lovit și chiar l-ar fi mușcat de nas pe Roman.

„Am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, declara, la acea vreme, Florin Roman.

Imagini cu altercaţia dintre cei doi au apărut în spaţiul public, fiind surprinse de camerele de luate vederi. Roman ar fi avut nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale după acest incident.

Dan Vîlceanu neagă însă aceste acuzații și spune că și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar trebui să fie privite cu atenție, pentru că el ar fi fost provocat în această discuție.

