VIDEO | O casă din satul Mereteu, una dintre cele mai frumos împodobite locuințe din Alba, de Crăciun: Mii de beculețe și instalații luminoase vestesc, încă de la poartă, spiritul sărbătorilor de iarnă

O casă din Pârâul Sârbului, satul Mereteu, comuna Vințu de Jos, este, fără îndoială, una dintre cele mai frumos împodobite locuințe din județ în această perioadă a sărbătorilor de iarnă.

Mii de beculețe și instalații luminoase vestesc, încă de la poartă, spiritul Crăciunului în sat.

Proprietarii au reușit să atragă admirația vecinilor și a tuturor celor care trec prin zonă. În curte și pe fațada casei, aproape că nu există colțișor care să nu fie decorat cu luminițe multicolore, figurine și ornamente specifice sărbătorii.

Imobilul este atât de luminos încât poate fi zărit de la mare distanță, iar la lăsarea serii, când toate instalațiile se aprind, atmosfera pare desprinsă din poveștile cu Moș Crăciun: zeci de mii de leduri strălucesc în întuneric și transformă curtea într-un colț de poveste.

Felicitări, Daniel Radu și Alina, pentru dăruire, creativitate și bucuria pe care o aduceți comunității!

Sursa: Facebook Vințu de Jos, Alba, România

