VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, marea deschidere pe 23 octombrie 2025. Unde este amplasat și ce facilități oferă

Noul supermarket Kaufland de la Aiud, marea deschidere pe 23 octombrie 2025. Unde este amplasat și ce facilități oferă

Lucrările la noul supermarket de la Aiud au fost finalizate, urmând ca marea deschidere să aibă loc pe data de 23 octombrie 2025, potrivit unor surse ziarulunirea.ro.

Spațiul comercial de tip hipermarket de la Aiud este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din municipiu, pe o suprafața construită de 4.970,46 mp, suprafața desfășurată de 5.244,23 mp și regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial.

Construirea noului supermarket Kaufland are ca scop dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și totodată de a deservi zona rezidențială din imediata apropiere. Lucrările au demarat la începutul anului și vor fi finalizate în prima lună din toamna 2025.

Conceptul de funcționare al complexului comercial proiectat grupează mai multe zone principale cum ar fi: sala de vânzare, aleea tip mall cu spații de închiriat, dependințele destinate clienților, depozitul și aprovizionarea marfă, încăperile tehnice şi cele administrative, precum și parcări, accese carosabile și pietonale, accese de aprovizionare.

Spațiu comercial este unul cu regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial, pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, amplasarea unui container tip bufet imbiss, a unui spațiu de servire (container bufet imbiss, terasă acoperită).

La interior au fost amplasate deja rafturile și vitrinele frigorifice pe care va fi așezată marfa, iar afară sunt deja montate padocurile pentru cărucioare, bazinul rezervă incendiu, dar și amenajările exterioare precum platforma parcare, spațiile verzi, drumuri, trotuare.

S-a realizat împrejmuirea, accesele rutiere și pietonale, amplasarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, amplasarea de panouri publicitare pe fațade și a unui totem.

