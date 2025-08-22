VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie
Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie
Noul supermarket de la Aiud este la un pas de a fi finalizat și urmează să fie inaugurat luna viitoare, în septembrie 2025, potrivit unor surse ziarulunirea.ro.
Spațiul comercial de tip hipermarket este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din municipiul Aiud. Centrul comercial de tip hipermarket are o suprafața construită de 4.970,46 mp, suprafața desfășurată de 5.244,23 mp și regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial.
Construirea noului supermarket Kaufland are ca scop dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și totodată de a deservi zona rezidențială din imediata apropiere. Lucrările au demarat la începutul anului și vor fi finalizate în prima lună din toamna 2025.
Conceptul de funcționare al complexului comercial proiectat grupează mai multe zone principale cum ar fi: sala de vânzare, aleea tip mall cu spații de închiriat, dependințele destinate clienților, depozitul și aprovizionarea marfă, încăperile tehnice şi cele administrative, precum și parcări, accese carosabile și pietonale, accese de aprovizionare.
Spațiu comercial este unul cu regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial, pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, amplasarea unui container tip bufet imbiss, a unui spațiu de servire (container bufet imbiss, terasă acoperită).
Au fost amplasate deja padocurile pentru cărucioare, bazinul rezervă incendiu, dar și amenajările exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare).
S-a realizat împrejmuirea, accesele rutiere și pietonale, amplasarea de stații de încărcare pentru vechicule electrice, amplasarea de panouri publicitare pe fațade și a unui totem.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”
APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță” Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru Valer David, un localnic din Vințu de Jos care a rămas fără locuință și magazin în urma unui […]
CUTREMUR de 4,4 grade resimțit și în Alba: Unde s-a produs. MĂRTURII
CUTREMUR de 4,4 grade resimțit și în Alba Un cutremur cu magnitutine 4,4 s-a produs vineri, 22 august 2025, în judeţul Gorj. ”În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.”, a anunțat Institutul […]
VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor Consiliul Judeţean Alba a emis joi, 21 august 2025, ordinul de începere a lucrărilor pe DJ 750 C – Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor, iar astăzi, 22 august, a avut loc vizita în teren în vederea predării – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozite de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să aibă POS şi case de marcat și să dea bon fiscal
Impozitele vor fi de cinci ori mai mari pentru proprietarii care închiriază locuinţe în regim hotelier. Vor fi obligaţi să...
Ministerul Educației: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice
98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli în urma creșterii normei didactice Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în...
Știrea Zilei
FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”
APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună...
VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie
Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie Noul supermarket de la...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 25.08-31.08.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...