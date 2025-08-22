VIDEO | Noul supermarket Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie

Noul Kaufland de la Aiud, la un pas de finalizare: Va fi inaugurat în luna septembrie

Noul supermarket de la Aiud este la un pas de a fi finalizat și urmează să fie inaugurat luna viitoare, în septembrie 2025, potrivit unor surse ziarulunirea.ro.

Spațiul comercial de tip hipermarket este amplasat pe strada Transilvaniei, nr. 156A, din municipiul Aiud. Centrul comercial de tip hipermarket are o suprafața construită de 4.970,46 mp, suprafața desfășurată de 5.244,23 mp și regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial.

Construirea noului supermarket Kaufland are ca scop dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și totodată de a deservi zona rezidențială din imediata apropiere. Lucrările au demarat la începutul anului și vor fi finalizate în prima lună din toamna 2025.

Conceptul de funcționare al complexului comercial proiectat grupează mai multe zone principale cum ar fi: sala de vânzare, aleea tip mall cu spații de închiriat, dependințele destinate clienților, depozitul și aprovizionarea marfă, încăperile tehnice şi cele administrative, precum și parcări, accese carosabile și pietonale, accese de aprovizionare.

Spațiu comercial este unul cu regimul de înălțime parter + 1 etaj parțial, pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, amplasarea unui container tip bufet imbiss, a unui spațiu de servire (container bufet imbiss, terasă acoperită).

Au fost amplasate deja padocurile pentru cărucioare, bazinul rezervă incendiu, dar și amenajările exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare).

S-a realizat împrejmuirea, accesele rutiere și pietonale, amplasarea de stații de încărcare pentru vechicule electrice, amplasarea de panouri publicitare pe fațade și a unui totem.

