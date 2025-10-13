VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan

Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan

Star Assembly Sebeș, companie a grupului Mercedes-Benz, a inaugurat, luni, 13 octombrie 2025, linia de asamblare motoare electrice, în prezența premierului Ilie Bolojan.

Primele produse vor fi destinate modelului Mercedes-Benz GLC.

Evenimentul de luni, 13 septembrie 2025, de la Sebeș, a inclus un tur al secției de producție.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment. Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie și acces la piețe mari pentru România. Parteneriatul economnic cu Germania este foarte important pentru țara noastră. Îi asigur de tot respectul meu pe toți cei care lucrează în sectorul privat din România. Vreau să le mulțumesc autorităților locale pentru sprijinirea unor asemenea investiții. Este foarte important ca o companie când vine într-o locație să nu se concentreze doar pe ce reprezintă strict producția. Ce face Mercedes aici este și un foarte bun exemplu de responsabilitate socială”, a afirmat, între altele, premierul Ilie Bolojan în discursul rostit înaintea momentului inaugural.

„Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a marca un nou capitol în istoria Star Assembly și parcursul Mercedes Benz în România. Odată cu inaugurarea producției unităților de propulsie electrică pentru noul Mercedes Benz complet electric pe care îl puteți vedea aici deschidem la Sebeș porțile către mobilitatea viitorului. Această reușită comună este rezultatul anilor de planificare, de investiții și dedicare care confirmă rolul esențial al României în transformarea globală către mobilitatea sustenabilă”, a spus, la rândul său, Gheorghe Achim, director general Star Assembly.

Anunțată încă din 2022, noua linie de asamblare a unităților de antrenare electrică pentru modelele Mercedes-Benz complet electrice, a intrat în faza de construcție la uzina Star Assembly din Sebeș în primăvara anului 2023.

Noua linie de asamblare a motoarelor pentru mașini complet electrice marchează o etapă importantă pentru Star Assembly în tranziția de la componentele convenționale la cele electrice și întărește angajamentul Mercedes-Benz față de forța de muncă locală și dezvoltarea viitoare a regiuni.

Hala de producție are o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați și găzduiește zonele de asamblare și logistică și este neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Pentru aprovizionarea cu energie, compania Star Assembly Sebeșse bazează în întregime pe energii regenerabile.

Fondată în 2013, compania Star Assembly a asamblat de-a lungul ultimilor ani mai multe tipuri de cutii de viteze pentru rețeaua globală de producție Mercedes-Benz.

Încă din 2020 uzina din Sebeș a intrat în era e-mobilității producând mai multe variante de transmisii cu opt trepte cu dublu ambreiaj pentru vehicule hibride.

În 1995, Uzina Mecanică din Cugir era selectată de Mercedes-Benz AG pentru a deveni furnizor de componente pentru cutii de viteză. Ulterior, în 2001, a fost fondată compania Star Transmission în care Mercedes-Benz AG deținea 58% dintre acțiuni, iar Uzina Mecanică din Cugir restul de 42%. Tot în acel an, noua companie românească, parte a grupului german, opera pe o suprafață de producție de 8.000 mp cu 120 de angajați și furniza roţi dinţate, componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii, țevi de înaltă presiune și sisteme de direcţie.

În 2006, STC a cumpărat un teren cu o suprafață de 50.000 în Cugir și a început renovarea halelor Uzinei Mecanice pentru a putea, un an mai târziu, să devină furnizor de serie pentru repere ale cutiei de viteze automată frontală, montată pe autoturismele A-Klasse și B-Klasse, prin proiectul CVT.

În 2010, în urma unei majorări de capital, Mercedes-Benz AG a ajuns să dețină 78,28% din capitalul STC, iar partea română 22,72%, iar STC a cumpărat încă un teren, în Sebeș de această dată.

Deschiderea oficială a primei hale din Sebeș a avut loc în noiembrie 2010 și, astfel STC începea un nou capitol prin montarea unor cutii de viteze FAG complete pentru Mercedes-Benz A-Klasse, dar și povestea a două unități de producție în România – Star Transmission în Cugir și Star Assembly în Sebeș.

Anul 2014 aducea extinderea rețelei de producție din România prin inaugurarea lucrărilor de construcție la uzina din Sebeș.

În noua fabrică Star Assembly sunt montate, începând cu 2016, cutii de viteze automate cu 9 trepte 9G-TRONIC. Noua uzină a primit în 2018 o nouă clădire dedicată activităților de remanufacturare transmisii și unități de control electrohidraulice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI