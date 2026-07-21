Corvinul Hunedoara, revenire senzațională, după 34 de ani, pe prima scenă, 3-0 cu Csikszereda! Cinci jucători din județ, titulari în runda inaugurală a SuperLigii
Corvinul Hunedoara, revenire senzațională, după 34 de ani, pe prima scenă, 3-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc! Cinci jucători din județ, titulari în runda inaugurală a SuperLigii
În runda inaugurală a Superligii, aiudeanul Andrei Cordea a marcat pentru CFR Cluj în înfrângerea de la Galați (1-2).
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Fotbalistul din Alba, golgheterul feroviarilor în ediția trecută, a egalat în minutul 56, cu o execuție elegantă, din careu (a evoluat 88 de minute), vizitatorii traversând o perioadă critică din punct de vedere financiar. Arbitru asistent la acest joc a fost albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba). Din distribuția clujeană a absentat, din motive medicale, Alexandru Țîrlea (fundașul din Petrești). Acesta s-a întors la CFR Cluj, la finele împrumutului la Metaloglobus, însă nu e sigur că va rămâne. În total, în prima etapă, au fost titulari 5 dintre cei 6 jucători din Alba prezenți în elita fotbalului mioritic.
Un alt duel al reprezentanților Albei a fost la Arad, cu gruparea de lângă furnale revenită după 34 de ani pe prima scenă, și o victorie netă a Corvinului (3-0 cu Csikszereda), cu observator delegat Ioan Mărginean „Limoniu”. Au bifat toate minutele fundașul Florin Ilie, în distribuția Corvinului Hunedoara (din staff face parte un alt albaiulian, Cătălin Crăciun, analist video) și jidveianul Răzvan Trif (Csikszereda Miercurea Ciuc). La oaspeți este legitimat și blăjeanul Victor Oniga (n. 2010), via Viitorul Cluj.
Antrenorul aiudean Bogdan Andone, revelația sezonului precedent cu „vulturii violeți”, a pierdut examenul de foc, 0-2 cu FCSB, fosta sa echipă, care a depășit astfel complexul piteștean. La FC Argeș, în lotul lărgit, se regăsește aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008, a debutat stagiunea anterioară). Abrudeanul Ovidiu Bic („U” Cluj, 2-1 acasă cu Farul Constanța) și zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo, 0-1 la Ploiești) au fost integraliști.
Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a întors ca adversar pe „Cluj Arena”, acolo unde „șepcile roșii” au câștigat primul din cele 4 jocuri disputate în această vară (Supercupa României, preliminarii Europa League). În duelul antrenorilor portughezi debutanți, cel al Petrolului, Ricardo Sousa a trecut de dinamovistul Nuno Campos, pe arena „Ilie Oană”. Ca o completare, Daniel Pancu a revenit în „Giulești” cu o victorie dramatică, la limită, conturată în final, în disputa cu nou-promovata din Sfântu Gheorghe.
Foto: Corvinul Hunedoara
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