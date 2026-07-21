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Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

România va traversa două etape meteorologice distincte în următoarele patru săptămâni. După un debut de perioadă mai rece decât normalul și cu ploi mai abundente în sud-est, temperaturile vor reveni treptat la valori normale, iar din primele zile ale lunii august vor urca peste media climatologică în cea mai mare parte a țării.

Până la 17 august 2026, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, puține sau apropiate de normal.

Citește și: Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi în general deficitar.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile sud-estice, dar și mai ridicate în cele vestice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în toate regiunile.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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