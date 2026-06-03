LIVE VIDEO | Festivitate de absolvire a promoției 2026 a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia: Eveniment special, în Piața Cetății

Festivitate de absolvire a promoției 2026 a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia: Eveniment special, în Piața Cetății

În Piața Cetății din Alba Iulia a avut loc, în seara zilei de miercuri, 3 iunie 2026, festivitatea de absolvire a promoției 2026 de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”

Evenimentul a reunit cei 192 de elevi care finalizează studiile în cele șapte clase a XII-a ale colegiului albaiulian.

În cadrul ceremoniei au fost recompensați cei 9 șefi de promoție care au încheiat studiile liceale la Colegiul „HCC” cu media generală 10.

Au fost acordate și două premii „Romulus Rusan”.

De asemenea, au fost oferite și 24 de premii de excelență pentru absolvenții care s-au remarcat prin rezultate și implicare în activități de promovare a colegiului, a municipiului Alba Iulia sau a județului Alba.

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Transilvania. Școala a fost înființată la 3 februarie 1919, la scurt timp după Marea Unire din 1918, fiind primul liceu de stat cu predare în limba română din Transilvania.

Inițial a purtat numele „Mihai Viteazul”, iar actuala clădire a colegiului a fost construită între anii 1923–1940.

De-a lungul timpului, colegiul s-a remarcat prin rezultate academice deosebite și prin numeroșii absolvenți care au devenit personalități importante în diferite domenii.

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