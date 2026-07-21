Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba

Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba

Rareș Miklos (28 de ani), sportiv de performanță, în prezent profesor/antrenor la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Blaj, a obținut cea mai mare medie (9,86) la Definitivat 2026 în județul Alba.

El a primit nota 9.80 la proba scrisă, disciplina de examen fiind Educație fizică și sport – profesori. Anterior luase 10 curat la inspecția 1, inspecția 2 și portofoliu. Rareș Miklos are un master în Știința sportului și a educației fizice, specializarea Antrenament și performanță sportivă.

„Sunt bucuros de rezultatul obținut la Definitivat, este un pic peste așteptările mele. Pot spune că m-am descurcat foarte bine. Este o împlinire care-mi consolidează statutul didactic, după ce în urmă cu doi ani am trecut cu brio de Titularizare”, a declarat Rareș Miklos pentru ziarulunirea.ro.

La CSȘ Blaj, Rareș Miklos conlucrează excelent cu Cristina Man, fiind implicat și la AS „Mica Romă” Blaj, ocupându-se, în paralel, de pregătirea unor sportivi precum Mihaela Blaga, Lenuța Constantin sau George Cozma.

Ca atlet a dus numele României în cursele de fond și pe traseele montane ale Europei

Într-un sport în care performanța se măsoară în rezistență, disciplină și capacitatea de a depăși limitele propriului organism, Rareș Miklos s-a impus în ultimii ani drept unul dintre cei mai valoroși alergători români de fond și alergare montană.

Originar din Sighișoara, Rareș Miklos și-a construit parcursul sportiv pas cu pas, încă din perioada junioratului, când obținea primele medalii naționale în probele de anduranță. De-a lungul anilor, rezultatele constante l-au propulsat în elita atletismului românesc.

Performanțele sale au devenit tot mai vizibile în competițiile naționale dedicate alergării montane. În 2024, Rareș Miklos s-a remarcat prin câștigarea titlului național și prin clasări pe podium în competițiile de profil, confirmându-și statutul de lider al generației sale în această disciplină. Tot în același an, rezultatele obținute i-au adus calificarea în competițiile internaționale rezervate celor mai buni alergători montani din Europa.

Evoluțiile constante au fost răsplătite cu convocări succesive la lotul național al României. În 2026, Federația Română de Atletism l-a inclus în delegația oficială care reprezintă țara la Campionatul European de Alergări Montane desfășurat în Slovenia, alături de cei mai valoroși atleți români ai momentului.

Cariera lui Rareș Miklos este legată și de mediul universitar. În perioada în care a studiat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sportivul a reprezentat instituția în competițiile universitare naționale. În 2017 a cucerit titlul de vicecampion național universitar în proba de 5 kilometri marș, performanță consemnată de presa locală.

foto – Rares Miklos (arhiva personală)