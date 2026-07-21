Video | Un nou protest al șoferilor și altor angajați STP: A treia manifestație în fața Primăriei Alba Iulia / „Vrem transportul înapoi!”
Un nou protest al șoferilor și altor angajați STP: A treia manifestație în fața Primăriei Alba Iulia / „Vrem transportul înapoi!”
Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia au organizat, marți, 21 iulie 2026, cea de-a treia manifestație autorizată în fața Primăriei Alba Iulia, continuând seria protestelor prin care au solicitat plata salariilor restante și identificarea unei soluții pentru reluarea transportului public local.
Acțiunea a reunit angajați ai operatorului de transport, alături de câțiva cetățeni care și-au exprimat solidaritatea cu protestatarii.
Participanții au afișat pancarte și au scandat mesaje prin care au cerut respectarea drepturilor salariale și deblocarea conflictului care a lăsat municipiul fără transport public de mai bine de o lună. Protestatarii și-au menținut poziția exprimată și la manifestațiile precedente, susținând că nu vor reveni pe trasee până când nu își vor primi drepturile bănești restante.
„Vrem transportul înapoi!” – este mesajul de cel mai mare impact dintre cele afișate.
Acțiunea a reprezentat continuarea protestelor începute după ce angajații STP au obținut aprobarea pentru organizarea unei serii de manifestații în fața sediului administrației locale.
Conflictul dintre operatorul de transport și autoritățile locale se consumă pe fondul litigiilor privind finanțarea serviciului de transport public și al întârzierilor la plata salariilor, situație care a condus la suspendarea transportului public în municipiu.
Pe parcursul protestului, reprezentanții angajaților au reiterat apelul către autorități pentru găsirea unei soluții rapide, subliniind că revendicările lor au vizat exclusiv plata salariilor restante și reluarea activității în condiții normale. De cealaltă parte, administrația locală și-a menținut poziția exprimată în ultimele săptămâni privind obligațiile financiare asumate și litigiile aflate pe rolul instanțelor.
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