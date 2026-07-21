Ştirea zilei

Video | Un nou protest al șoferilor și altor angajați STP: A treia manifestație în fața Primăriei Alba Iulia / „Vrem transportul înapoi!”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un nou protest al șoferilor și altor angajați STP: A treia manifestație în fața Primăriei Alba Iulia / „Vrem transportul înapoi!”

Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia au organizat, marți, 21 iulie 2026, cea de-a treia manifestație autorizată în fața Primăriei Alba Iulia, continuând seria protestelor prin care au solicitat plata salariilor restante și identificarea unei soluții pentru reluarea transportului public local.

Acțiunea a reunit angajați ai operatorului de transport, alături de câțiva cetățeni care și-au exprimat solidaritatea cu protestatarii.

Participanții au afișat pancarte și au scandat mesaje prin care au cerut respectarea drepturilor salariale și deblocarea conflictului care a lăsat municipiul fără transport public de mai bine de o lună. Protestatarii și-au menținut poziția exprimată și la manifestațiile precedente, susținând că nu vor reveni pe trasee până când nu își vor primi drepturile bănești restante.

„Vrem transportul înapoi!” – este mesajul de cel mai mare impact dintre cele afișate.

Acțiunea a reprezentat continuarea protestelor începute după ce angajații STP au obținut aprobarea pentru organizarea unei serii de manifestații în fața sediului administrației locale.

Conflictul dintre operatorul de transport și autoritățile locale se consumă pe fondul litigiilor privind finanțarea serviciului de transport public și al întârzierilor la plata salariilor, situație care a condus la suspendarea transportului public în municipiu.

Pe parcursul protestului, reprezentanții angajaților au reiterat apelul către autorități pentru găsirea unei soluții rapide, subliniind că revendicările lor au vizat exclusiv plata salariilor restante și reluarea activității în condiții normale. De cealaltă parte, administrația locală și-a menținut poziția exprimată în ultimele săptămâni privind obligațiile financiare asumate și litigiile aflate pe rolul instanțelor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

21 iulie 2026

De

Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom Un accident rutier a avut loc marți dimineața, în jurul orei 10.00, la intrare în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 39 de minute

în

21 iulie 2026

De

Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba Rareș Miklos (28 de ani), sportiv de performanță, în prezent profesor/antrenor la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Blaj, a obținut cea mai mare medie (9,86)  la Definitivat 2026 în județul Alba. El a primit nota 9.80 la […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Rezultate examen Definitivat 2026: Notele înainte de contestații, publicate pe Edu.ro

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

21 iulie 2026

De

Rezultate examen Definitivat 2026: Notele înainte de contestații, publicate pe Edu.ro Rezultatele pentru examenul de Definitivat 2026 au fost publicate de Ministerul Educației la ora 12:00. Notele obținute de profesori la examenul de definitivat au fost făcute publice atât la centrele de examen, cât și pe definitivat.edu.ro. Click pentru: Rezultatele inițiale la Definitivat 2026 în […]

Citește mai mult