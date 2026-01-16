VIDEO | Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii
Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii
Lucrătorii Serviciului Baraj Mihoești și ai Serviciului Atelier Mecanic au intervenit, vineri, 16 ianuarie 2026, în zonele critice identificate, respectiv pe râul Arieșul Mare și pe râul Abrud – în sectorul Gârda–Scărișoara și în zona Câmpeni, la confluența cu râul Arieș – pentru menținerea capacității de tranzitare a debitelor și prevenirea formării blocajelor hidraulice.
Lucrările executate au constat în:
• degajarea materialului lemnos (arbori căzuți, trunchiuri și crengi) din albie și din secțiunile de curgere;
• înlăturarea podurilor de gheață
„Intervențiile sunt realizate în urma monitorizării permanente a nivelurilor și debitelor, fiind adaptate dinamic la condițiile hidrometeorologice actuale.
În această perioadă, echipele noastre rămân mobilizate și intervin constant în toate punctele vulnerabile identificate.
Le mulțumim colegilor noștri care sunt prezenți în teren zi de zi, indiferent de condițiile dificile, și care acționează neobosit pentru siguranța comunităților și protecția infrastructurii”, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.
video: Apele Române Mureș
