Curier Județean

VIDEO | Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 minute

în

De

Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii

Lucrătorii Serviciului Baraj Mihoești și ai Serviciului Atelier Mecanic au intervenit, vineri, 16 ianuarie 2026,  în zonele critice identificate, respectiv pe râul Arieșul Mare și pe râul Abrud – în sectorul Gârda–Scărișoara și în zona Câmpeni, la confluența cu râul Arieș – pentru menținerea capacității de tranzitare a debitelor și prevenirea formării blocajelor hidraulice.

Lucrările executate au constat în:

• degajarea materialului lemnos (arbori căzuți, trunchiuri și crengi) din albie și din secțiunile de curgere;

• înlăturarea podurilor de gheață

„Intervențiile sunt realizate în urma monitorizării permanente a nivelurilor și debitelor, fiind adaptate dinamic la condițiile hidrometeorologice actuale.

În această perioadă, echipele noastre rămân mobilizate și intervin constant în toate punctele vulnerabile identificate.

Le mulțumim colegilor noștri care sunt prezenți în teren zi de zi, indiferent de condițiile dificile, și care acționează neobosit pentru siguranța comunităților și protecția infrastructurii”, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

video: Apele Române Mureș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT în Alba: O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 ianuarie 2026

De

ACCIDENT în Alba: O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. Intervin pompierii Un accident s-a produs în Alba în după amiaza zilei de vineri, 16 ianuarie 2026. O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice pe raza […]

Citește mai mult

Curier Județean

Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start: Când vor începe lucrările

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start Miercuri, 14 ianuarie 2026, a fost emis anunțul privind începerea lucrărilor pentru construirea noului supermarket Penny din Jidvei, a anunțat primăria locală.  Investiția este în valoare de 9,19 milioane lei. „Începerea lucrărilor autorizate vor avea loc marți, 20 ianuarie 2026, la ora 8.00. Construirea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației. Care sunt?

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Gerul se întoarce: Măsuri de urgență dispuse în Alba pentru protejarea populației Deoarece perioada următoare gerul o să iți facă simițită, din nou, prezența în județ, Prefectura Alba a dispus o serie de măsuri care să protejeze populația de pericolele cauzate de temperaturile extreme. Prefectul Nicolae Albu a dispus primarilor din județul Alba luarea de […]

Citește mai mult