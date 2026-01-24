VIDEO | Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”

Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”

Mii de persoane au asistat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României, Nicuşor Dan. Acesta le-a spus celor prezenţi să nu mai huiduie atunci când se intonează imnul naţional sau când sunt organizate ceremonii de comerare a eroilor.

„Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a adăugat el.

Nicuşor Dan a declarat că unirea din urmă cu 167 de ani a fost un efort al clasei politice, dar şi un efort al întregii societăţi.

„Dragi ieşeni, dragi români, la mulţi ani. Să ne bucurăm şi să fim recunoscători celor care acum 167 de ani au înfăptuit un eveniment istoric, care au reuşit să fie la înălţimea aşteptărilor. A fost un efort al clasei politice, dar a fost un efort al întregii societăţi. Citez din Mihail Kogălniceanu: «Unirea este actul energic al întregii naţiuni române». Dacă suntem aici, cred că trebuie să ne întrebăm mai ales în contextul acestei falii din societate ce este unirea şi ce putem face noi pentru ca România să îşi regăsească o armonie socială”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele s-a adresat direct celor care îl huiduiau, recunoscând că este vorba de un gest democratic şi amintind că şi el a huiduit în repetate rânduri politicieni.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie la manifestaţia de azi. În primul rând, aveţi respectul meu, e un gest democratic. În al doilea rând, aveţi simpatia mea, pentru că şi eu am huiduit de mai multe ori politicieni. Dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dvs, dincolo de a contesta un mod în care societatea funcţionează, aveţi nişte lideri cu un proiect? Dacă aveţi, hai să dezbatem. A doua întrebare: în România pe care liderii dvs proclamaţi o clamează, e loc pentru toţi românii?”, a spus şeful statului.

Totodată, preşedintele a afirmat că mai are o rugăminte: ”Vă rog, în spritul acelei Românii, să nu mai huiduiţi pe imnul naţional şi pe ceremonii de comemorare a eroilor”.

Şeful statului a precizat că România are o economie privată excepţională, dar că nu avem un proiect economic comun pentru următorii zece ani.

„Unirea este actul energic al întregii naţiuni române. Şi vreau să vă întreb dacă reuşim în momentul ăsta să constituim o societate? Avem o economie privată excepţională care a dublat PIB în 10 ani. Dar am reuşit din interior să punem aceste energii împreună astfel încât să avem un proiect economic pentru zece ani de acum încolo? Nu am reuşit. Avem magistraţi excepţionali, dar avem un proiect despre cum să corectăm şi să echilibrăm justiţia din România? Nu îl avem”, a adăugat preşedintele României.

El a precizat că se intră într-o competiţie geopolitică grea şi că ”vor avea succes acele societăţi care vor reuşi să îşi pună energiile împreună”. „Sunt optimist pentru România”, a mai spus Nicuşor Dan.

Susţinători ai AUR şi SOS România, prezenți în mulțime

În momentul în care a coborât din maşină, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România. Unii dintre participanţii la eveniment au ajuns cu peste două ore şi jumătate în Piaţa Unirii. Din motive de securitate, în zonă au fost montate garduri metalice.

Pe scenă au urcat, pe lângă şeful statului, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, dar şi reprezentanţi din administraţia locală şi judeţeană, conform News.ro. În programul manifestărilor sunt incluse o slujbă religioasă, discursurile oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară şi Hora Unirii.

Începând cu ora 12.00, în Piaţa Unirii a avut loc un spectacol folcloric, iar în cursul serii este programată retragerea cu torţe a militarilor. Sunt impuse restricţii de circulaţie în centrul Iaşiului pe toată durata manifestărilor. Câteva sute de membri şi simpatizanţi AUR din mai multe judeţe au participat în cursul dimineţii la un marş pe străzile Iaşiului, o acţiune similară fiind organizată şi de SOS Romania.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, prezent la marşul organizat de partid la Iaşi, a spus că „avem să recuperăm terenul pe care multe guverne l-au lăsat pierdut aici în Moldova”. „Ce a început Cuza atunci se va termina cu autostrăzi, cu căi ferate, cu fabrici, cu bani mulţi care trebuie să vină şi aici”, a declarat Petrişor Peiu.

Membrii AUR au scandat printre altele „Unitate naţională” şi „Trăiască şi înflorească, Moldova, Ardealul şi Ţara Românească”. George Simion nu a fost prezent la evenimentul AUR de la Iaşi, fiind plecat în SUA. Şi SOS România a organizat un marş la Iaşi, pe traseul Palatul Culturii-Piaţa Unirii, la acţiune participând şi Diana Şoşoacă, lider al partidului. La Iaşi au ajuns membri SOS din mai multe judeţe ale ţării, aceştia purtând steaguri şi însemne ale partidului.

